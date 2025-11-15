Kayu Chenen cerrada desde hace varias semanas: familias estallan contra el Gobierno y Camuzzi por la interminable falta de gas

Madres y padres de la Escuela Kayu Chenen denunciaron que el establecimiento continúa cerrado desde el 31 de octubre por una pérdida de gas ...

Madres y padres de la Escuela Kayu Chenen denunciaron que el establecimiento continúa cerrado desde el 31 de octubre por una pérdida de gas ya reparada, pero que Camuzzi aún no habilita. Aseguran que el Gobierno no interviene, el Ministerio no ofrece soluciones reales y los derechos de niñas, niños y jóvenes con discapacidad siguen vulnerados.

La Escuela Kayu Chenen está cerrada desde el 31 de octubre. Un mes, prácticamente con cientos de estudiantes sin clases, sin contención, sin espacio pedagógico y sin la atención especializada que requieren. Lo que comenzó como una pérdida de gas —ya solucionada— terminó exponiendo la fragilidad del sistema educativo especial en Tierra del Fuego.

Las familias afirman que el único obstáculo para la reapertura es que Camuzzi aún no realizó la inspección final, paso indispensable para devolver el servicio. Mientras tanto, la escuela permanece clausurada.



Un año escolar plagado de interrupciones

La continuidad pedagógica en Kayu Chenen fue casi una ilusión en 2025. Además de paros y retenciones salariales del personal docente, la institución sufrió interrupciones constantes por obras iniciadas sorpresivamente en julio, que obligaron a suspender actividades para evitar riesgos a alumnos y trabajadores.

Las familias remarcan que el calendario escolar estuvo más marcado por suspensiones que por clases, y que el Gobierno jamás ofreció un plan alternativo para garantizar la atención educativa de los chicos y chicas con discapacidad que dependen del establecimiento.



El enojo de los padres apunta también al Equipo Directivo y a Supervisión Escolar, que —según denuncian— solo respondieron enviando tareas, recetas o actividades para hacer en el hogar “para garantizar la continuidad pedagógica”.

“Necesitamos clases, no deberes caseros”, repiten las familias, que cuestionan la ausencia total de propuestas socio-recreativas, salidas o actividades alternativas. No hubo acompañamiento real, no hubo plan B y no hubo criterio pedagógico ante una situación de emergencia.

El miércoles pasado: la escuela amaneció vallada de reclamos Cansados del silencio oficial, este miércoles 12 la Kayu Chenen amaneció empapelada con carteles de protesta. Los mensajes apuntan directamente al Gobierno provincial: Por no intervenir ante la demora de Camuzzi. Por no garantizar el derecho a la educación. Por dejar a estudiantes con discapacidad al margen del sistema. Por no ofrecer un espacio de contención alternativo.

La falta de gas ya se solucionó.

La escuela podría funcionar.

Las familias están listas para volver. Lo único que falta es que Camuzzi haga la inspección final… y que el Gobierno deje de mirar desde la tribuna una crisis que claramente le corresponde resolver.



La situación de Kayu Chenen no es un hecho aislado: es el síntoma de un sistema educativo desbordado, improvisado y sin conducción política.

Mientras tanto, los chicos —los que más apoyo necesitan— siguen sin escuela y sin respuestas.

