Julio De Vido volvió a prisión

Julio De Vido detenido para cumplir su condena por la Tragedia de Once. La Corte Suprema confirmó su pena de 4 años de prisión por fraude al Estado.
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido, una de las figuras más emblemáticas del kirchnerismo, se entregó este jueves por la mañana en los tribunales de Comodoro Py para cumplir su condena a cuatro años de prisión por su responsabilidad en la Tragedia de Once, el siniestro ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los últimos recursos de la defensa y del Ministerio Público Fiscal, dejando firme la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N°4, que lo encontró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon “inadmisibles” los planteos de la defensa, cerrando así cualquier posibilidad de apelación.
Además, De Vido fue inhabilitado de manera perpetua para ocupar cargos públicos, marcando un nuevo capítulo en la larga lista de causas judiciales que enfrenta el exfuncionario.
La condena y la responsabilidad política
El Tribunal había determinado en 2018 que De Vido no controló el destino de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), a cargo del servicio del Ferrocarril Sarmiento.
Aunque fue absuelto por el delito de estrago culposo —vinculado directamente a las muertes del siniestro—, los jueces concluyeron que existió un manejo irregular y negligente de los recursos que derivó en el deterioro del servicio ferroviario.
La Tragedia de Once se convirtió en uno de los episodios más dolorosos y emblemáticos de la corrupción estatal en la Argentina, con responsabilidades políticas que alcanzaron a las más altas esferas del kirchnerismo.
Con esta decisión, la Justicia cerró una causa que tardó más de una década en alcanzar una resolución definitiva, y que deja tras las rejas a uno de los exfuncionarios más poderosos de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
