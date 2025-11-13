Julio De Vido volvió a prisión

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido, una de las figuras más emblemáticas del kirchnerismo, se entregó este jueves por la mañana en los tribunales de Comodoro Py para cumplir su condena a cuatro años de prisión por su responsabilidad en la Tragedia de Once, el siniestro ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los últimos recursos de la defensa y del Ministerio Público Fiscal, dejando firme la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N°4, que lo encontró culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.





El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon “inadmisibles” los planteos de la defensa, cerrando así cualquier posibilidad de apelación.

Además, De Vido fue inhabilitado de manera perpetua para ocupar cargos públicos, marcando un nuevo capítulo en la larga lista de causas judiciales que enfrenta el exfuncionario.



