Incautaron motos en un operativo conjunto en el centro de Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia y la Policía Provincial realizaron un operativo nocturno en la calle San Martín, donde fueron retenidas cuatro motocicletas por falta de documentación y uso del casco. Vecinos criticaron que los controles solo aparecen de forma esporádica.

Cuatro motos fueron incautadas en un operativo conjunto entre la Dirección de Tránsito Municipal y la Policía de Tierra del Fuego, realizado en la noche del miércoles sobre la arteria principal de Ushuaia, San Martín.





Según se informó oficialmente, los conductores no contaban con la documentación obligatoria para circular, motivo por el cual los rodados fueron trasladados al corralón municipal, donde permanecerán hasta que sus propietarios regularicen su situación.





El operativo incluyó la verificación del uso del casco reglamentario y la documentación personal y vehicular. Sin embargo, vecinos cuestionaron que los controles se realicen solo en momentos puntuales y no de forma constante, considerando los reiterados reclamos por motos sin patente, sin luces o que circulan de manera peligrosa por distintos barrios.





“Parece que solo aparecen cuando hay cámaras o que quieren mostrar gestión”, señaló un comerciante del centro, molesto por la falta de fiscalización regular.





Desde el Municipio se limitaron a informar que “las motos incautadas permanecerán en el corralón hasta que se cumplan los requisitos legales”, sin aclarar si habrá un refuerzo sostenido de los controles viales, especialmente en zonas periféricas donde la problemática del tránsito es cada vez más evidente.



