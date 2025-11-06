Incautaron motos en un operativo conjunto en el centro de Ushuaia

0 0 06 noviembre 2025 2025-11-06T23:28:00-03:00 Editar esta nota

Ushuaia: el Municipio y la Policía incautaron cuatro motos en un operativo nocturno. Vecinos reclaman controles permanentes y no esporádicos.

La Municipalidad de Ushuaia y la Policía Provincial realizaron un operativo nocturno en la calle San Martín, donde fueron retenidas cuatro motocicletas por falta de documentación y uso del casco. Vecinos criticaron que los controles solo aparecen de forma esporádica.
La Municipalidad de Ushuaia y la Policía Provincial realizaron un operativo nocturno en la calle San Martín, donde fueron retenidas cuatro motocicletas por falta de documentación y uso del casco. Vecinos criticaron que los controles solo aparecen de forma esporádica.

Cuatro motos fueron incautadas en un operativo conjunto entre la Dirección de Tránsito Municipal y la Policía de Tierra del Fuego, realizado en la noche del miércoles sobre la arteria principal de Ushuaia, San Martín.

Según se informó oficialmente, los conductores no contaban con la documentación obligatoria para circular, motivo por el cual los rodados fueron trasladados al corralón municipal, donde permanecerán hasta que sus propietarios regularicen su situación.

El operativo incluyó la verificación del uso del casco reglamentario y la documentación personal y vehicular. Sin embargo, vecinos cuestionaron que los controles se realicen solo en momentos puntuales y no de forma constante, considerando los reiterados reclamos por motos sin patente, sin luces o que circulan de manera peligrosa por distintos barrios.

“Parece que solo aparecen cuando hay cámaras o que quieren mostrar gestión”, señaló un comerciante del centro, molesto por la falta de fiscalización regular.

Desde el Municipio se limitaron a informar que “las motos incautadas permanecerán en el corralón hasta que se cumplan los requisitos legales”, sin aclarar si habrá un refuerzo sostenido de los controles viales, especialmente en zonas periféricas donde la problemática del tránsito es cada vez más evidente.

Inspectores de transito en ushuaia

Motos incautadas por el municipio de ushuaia

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,270,Espectaculos,88,Interes,2399,Interes General,3243,Internacionales,156,Locales,3881,Noticias Nacionales,1421,Policiale,7,Policiales,11439,Sociedad,5058,Tecno,78,Tendencias,154,Titulares,14722,Ultimas Noticias,13111,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Incautaron motos en un operativo conjunto en el centro de Ushuaia
Incautaron motos en un operativo conjunto en el centro de Ushuaia
Ushuaia: el Municipio y la Policía incautaron cuatro motos en un operativo nocturno. Vecinos reclaman controles permanentes y no esporádicos.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhttbxGwExLDm4L4tAYpjdyOjnONUomGbNjVk-kWeZj0GIDKq_uqmP-g0thiZwXH1Olxx8r5L1Wgwi0JoFX-kdfih-oTQC6CJgtFsEJmlM0n_nlR3exT1a8c_vm6PYvoqCHq-QReiwO7teeXybOvMCruQYnjNmQGCLCSaNFYz1G6_m3fcoK85xN/w640-h384/secuestran%20motos%20en%20ushuaia.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhttbxGwExLDm4L4tAYpjdyOjnONUomGbNjVk-kWeZj0GIDKq_uqmP-g0thiZwXH1Olxx8r5L1Wgwi0JoFX-kdfih-oTQC6CJgtFsEJmlM0n_nlR3exT1a8c_vm6PYvoqCHq-QReiwO7teeXybOvMCruQYnjNmQGCLCSaNFYz1G6_m3fcoK85xN/s72-w640-c-h384/secuestran%20motos%20en%20ushuaia.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/incautaron-motos-en-un-operativo.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/incautaron-motos-en-un-operativo.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos