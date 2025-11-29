Hombre apuñalado permanece internado y detienen al presunto agresor

0 0 29 noviembre 2025 2025-11-29T00:46:00-03:00 Editar esta nota

Hombre de 33 años apuñalado en Margen Sur permanece internado. Detienen a un joven de 19 años tras allanamientos en Río Grande.

Un hombre de 33 años fue apuñalado en una vivienda de Los Inmigrantes 700 y logró llegar por sus propios medios al Hospital Río Grande. Tras allanamientos, detuvieron a un joven de 19 años señalado como autor del ataque.
Un violento episodio se registró alrededor de las 4 de la madrugada de este viernes en la Margen Sur de Río Grande, donde un hombre de 33 años sufrió lesiones con arma blanca en una vivienda ubicada en Los Inmigrantes N.º 700.

Según informaron fuentes policiales, la víctima logró trasladarse por sus propios medios hasta el Hospital Regional Río Grande, donde permanece internado recibiendo atención médica.

A partir de la investigación iniciada por personal policial, el Juzgado de Instrucción N.º 1 del Distrito Judicial Norte ordenó allanamientos en dos domicilios vinculados al hecho:
  • Kau N.º 688
  • Potosí N.º 973
Durante el procedimiento realizado en la vivienda de calle Kau 688, los agentes localizaron y procedieron a la detención del presunto autor, identificado como Franco Daniel Martínez, de 19 años, quien quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

Las autoridades continúan trabajando en la recolección de pruebas para esclarecer el ataque y determinar las circunstancias que derivaron en la violenta agresión.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,271,Espectaculos,91,Interes,2418,Interes General,3265,Internacionales,158,Locales,3991,Noticias Nacionales,1430,Policiale,7,Policiales,11476,Sociedad,5098,Tecno,80,Tendencias,162,Titulares,14845,Ultimas Noticias,13234,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Hombre apuñalado permanece internado y detienen al presunto agresor
Hombre apuñalado permanece internado y detienen al presunto agresor
Hombre de 33 años apuñalado en Margen Sur permanece internado. Detienen a un joven de 19 años tras allanamientos en Río Grande.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheaxLTtdfwPz1VKjm2YKYcp4pReTO5Ahom6IBk10zgCmAAOmhBtKNnoUkLbqL3hcXu1i3VZ9wFhnUMcP0Q9lWekJM3jByzviGNvO9l7asTmJgVztRhbADRab7BV0ieeLHpmeKrFp8Ukb4JADDc4dAaXuQks4yAfNgp75gCe9JvIPWYlvvED07b/w640-h384/hombre%20apu%C3%B1alado%20se%20encuentra%20internado%20desde%20el%20viernes%20por%20la%20madrugada.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheaxLTtdfwPz1VKjm2YKYcp4pReTO5Ahom6IBk10zgCmAAOmhBtKNnoUkLbqL3hcXu1i3VZ9wFhnUMcP0Q9lWekJM3jByzviGNvO9l7asTmJgVztRhbADRab7BV0ieeLHpmeKrFp8Ukb4JADDc4dAaXuQks4yAfNgp75gCe9JvIPWYlvvED07b/s72-w640-c-h384/hombre%20apu%C3%B1alado%20se%20encuentra%20internado%20desde%20el%20viernes%20por%20la%20madrugada.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/hombre-apunalado-permanece-internado-y.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/hombre-apunalado-permanece-internado-y.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos