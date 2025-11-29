Hombre apuñalado permanece internado y detienen al presunto agresor

Un violento episodio se registró alrededor de las 4 de la madrugada de este viernes en la Margen Sur de Río Grande, donde un hombre de 33 años sufrió lesiones con arma blanca en una vivienda ubicada en Los Inmigrantes N.º 700.

Según informaron fuentes policiales, la víctima logró trasladarse por sus propios medios hasta el Hospital Regional Río Grande, donde permanece internado recibiendo atención médica.





A partir de la investigación iniciada por personal policial, el Juzgado de Instrucción N.º 1 del Distrito Judicial Norte ordenó allanamientos en dos domicilios vinculados al hecho:

Kau N.º 688

Potosí N.º 973

Durante el procedimiento realizado en la vivienda de calle Kau 688, los agentes localizaron y procedieron a la detención del presunto autor, identificado como Franco Daniel Martínez, de 19 años, quien quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.





Las autoridades continúan trabajando en la recolección de pruebas para esclarecer el ataque y determinar las circunstancias que derivaron en la violenta agresión.