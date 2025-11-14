Grave denuncia por amenazas contra el Director de Infraestructura del Poder Judicial, Luis R. Cavotta

La fiscal Laura Urquiza denunció por amenazas a Luis Cavotta, director del Poder Judicial. No sería el primer caso de maltratos atribuido al funcionar
Una grave denuncia sacude al Poder Judicial de Tierra del Fuego. La fiscal Laura Carolina Urquiza denunció al Director de Infraestructura, Servicios Generales e Intendencia del Distrito Norte, Luis R. Cavotta, por presuntas amenazas en un caso que ya comenzó a tramitar formalmente en sede judicial.
La denuncia lleva la carátula “LAURA CAROLINA URQUIZA S/ DCIA - ACTA DE DENUNCIA 6212 MPF DJN”, bajo la Causa Nº 11015/2025, y es investigada por el Juzgado de Instrucción Nº 3, a cargo de la Dra. Cecilia Cataldo.
Según fuentes judiciales, Urquiza habría expuesto una situación de amenazas directas por parte de Cavotta, funcionario que ocupa un cargo clave dentro de la estructura administrativa del Poder Judicial en el Distrito Norte.
Pero lo más llamativo es que esta no sería la primera vez que Cavotta es señalado por maltratos o conductas abusivas. Si bien no existían denuncias penales formales hasta ahora, distintas fuentes aseguran que otras personas habrían preferido callar por “temor a represalias”, debido al poder que concentra el funcionario dentro del organismo.
La denuncia de Urquiza podría abrir la puerta a nuevas presentaciones y a una revisión profunda del accionar del director, cuyo manejo interno ya había generado malestar en diferentes áreas del Poder Judicial.
La causa seguirá avanzando en las próximas horas, y se espera que la jueza Cataldo ordene las primeras medidas procesales para determinar la veracidad de los hechos denunciados y el alcance de las amenazas atribuidas a Cavotta.
