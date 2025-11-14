Grave denuncia por amenazas contra el Director de Infraestructura del Poder Judicial, Luis R. Cavotta

0 0 14 noviembre 2025 2025-11-14T03:23:00-03:00 Editar esta nota

La fiscal Laura Urquiza denunció por amenazas a Luis Cavotta, director del Poder Judicial. No sería el primer caso de maltratos atribuido al funcionar

La fiscal Laura Urquiza denunció a Cavotta por amenazas. La causa está en manos del Juzgado de Instrucción Nº 3. No sería el primer señalamiento por maltratos dentro del Poder Judicial, pero otros casos no se denunciaron “por temor a represalias”.
Una grave denuncia sacude al Poder Judicial de Tierra del Fuego. La fiscal Laura Carolina Urquiza denunció al Director de Infraestructura, Servicios Generales e Intendencia del Distrito Norte, Luis R. Cavotta, por presuntas amenazas en un caso que ya comenzó a tramitar formalmente en sede judicial.

La denuncia lleva la carátula “LAURA CAROLINA URQUIZA S/ DCIA - ACTA DE DENUNCIA 6212 MPF DJN”, bajo la Causa Nº 11015/2025, y es investigada por el Juzgado de Instrucción Nº 3, a cargo de la Dra. Cecilia Cataldo.

Según fuentes judiciales, Urquiza habría expuesto una situación de amenazas directas por parte de Cavotta, funcionario que ocupa un cargo clave dentro de la estructura administrativa del Poder Judicial en el Distrito Norte.

Pero lo más llamativo es que esta no sería la primera vez que Cavotta es señalado por maltratos o conductas abusivas. Si bien no existían denuncias penales formales hasta ahora, distintas fuentes aseguran que otras personas habrían preferido callar por “temor a represalias”, debido al poder que concentra el funcionario dentro del organismo.

La denuncia de Urquiza podría abrir la puerta a nuevas presentaciones y a una revisión profunda del accionar del director, cuyo manejo interno ya había generado malestar en diferentes áreas del Poder Judicial.

La causa seguirá avanzando en las próximas horas, y se espera que la jueza Cataldo ordene las primeras medidas procesales para determinar la veracidad de los hechos denunciados y el alcance de las amenazas atribuidas a Cavotta.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,270,Espectaculos,88,Interes,2406,Interes General,3250,Internacionales,157,Locales,3921,Noticias Nacionales,1423,Policiale,7,Policiales,11451,Sociedad,5073,Tecno,78,Tendencias,158,Titulares,14765,Ultimas Noticias,13154,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Grave denuncia por amenazas contra el Director de Infraestructura del Poder Judicial, Luis R. Cavotta
Grave denuncia por amenazas contra el Director de Infraestructura del Poder Judicial, Luis R. Cavotta
La fiscal Laura Urquiza denunció por amenazas a Luis Cavotta, director del Poder Judicial. No sería el primer caso de maltratos atribuido al funcionar
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgerE_3vCyWTw-ens1EWr_PX-4JS5xfNBigYeS5M6KEh4d6A7tqJpf7ikFGNcebxoZ7he-ood8nzJzZaNFmSVHweoERt2UZX6mJdNR4auDdiICMOCRVrY8FcGcNbnaJkqb4nVMzOPqo69hHbQgTi7aRBIibA2J2ka2krpJclun3hfBR8rqQ8iu-/w640-h384/denuncia%20contra%20luis%20cavotta%20de%20distrito%20norte.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgerE_3vCyWTw-ens1EWr_PX-4JS5xfNBigYeS5M6KEh4d6A7tqJpf7ikFGNcebxoZ7he-ood8nzJzZaNFmSVHweoERt2UZX6mJdNR4auDdiICMOCRVrY8FcGcNbnaJkqb4nVMzOPqo69hHbQgTi7aRBIibA2J2ka2krpJclun3hfBR8rqQ8iu-/s72-w640-c-h384/denuncia%20contra%20luis%20cavotta%20de%20distrito%20norte.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/grave-denuncia-por-amenazas-contra-el.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/grave-denuncia-por-amenazas-contra-el.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos