Grave caso de maltrato animal en el barrio La Pradera: un perro apareció con profundas marcas en el cuello

Denuncian grave maltrato animal en La Pradera: un perro apareció con marcas profundas en el cuello. Vecinos piden intervención urgente de autoridades.

Vecinos del Barrio La Pradera de Ushuaia, denunciaron un nuevo episodio de maltrato animal. Un perro escapó de una vivienda y fue encontrado con severas marcas en el cuello, presuntamente provocadas por una cadena o correa ajustada. Crece la preocupación por la reiteración de estos hechos en Ushuaia.

Un grave caso de maltrato animal generó indignación este jueves en el barrio La Pradera de Ushuaia, donde vecinos denunciaron que un perro apareció con profundas lesiones en el cuello, compatibles con el uso de una cadena o correa extremadamente ajustada.

Según señalaron los residentes, el animal pertenece a un vecino “acostumbrado a tener animales y no cuidarlos”, y no sería la primera vez que se registran situaciones similares en la zona. El perrito logró escapar de la vivienda y fue encontrado en la vía pública, visiblemente lastimado y asustado.

Las marcas que presentaba en el cuello encendieron las alarmas sobre un posible maltrato sostenido en el tiempo. Los vecinos difundieron imágenes y pidieron intervención urgente de las autoridades municipales y provinciales encargadas de la protección animal.

Aseguran que ya se han realizado reclamos previos, pero que nunca hubo una solución definitiva. La preocupación se intensifica ante la posibilidad de que existan otros animales en riesgo dentro de la misma propiedad.

Organizaciones protectoras de animales de Ushuaia recordaron que estos hechos están contemplados en la Ley 14.346 de Maltrato Animal, que prevé sanciones para quienes inflijan sufrimiento o abandono.

Vecinos solicitaron que el área de Zoonosis actúe de inmediato, revise el estado del animal y evalúe medidas de resguardo para evitar que siga expuesto a situaciones de violencia.

