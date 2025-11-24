Ferrari Cavalcade Adventure 2025: organización elogió al público y aseguró que quiere volver a Ushuaia

La llegada de los 55 autos sufrió fuertes demoras debido a cuestiones fronterizas, extendiendo el arribo hasta cerca de la medianoche. Lo previsto para las 18 terminó varias horas después, pero el entusiasmo no decayó: “El público no se movió. La gente esperó hasta el final”, señaló Salazar.





Incluso las instancias menos atractivas del operativo, como la carga y descarga de las unidades, se convirtieron en un espectáculo en sí mismo: “La comunidad siguió cada momento con atención”, agregó.





Sorpresa de la organización: “En otros lugares sería imposible”





Desde la organización internacional de la Cavalcade manifestaron su sorpresa por el comportamiento del público en Ushuaia. Según relataron, “en otros lugares sería imposible hacer un evento así con los autos tan cerca de la gente”, debido a los riesgos y al nivel de seguridad que requieren este tipo de vehículos. Sin embargo, destacaron que en la capital fueguina se vivió una jornada de respeto y orden ejemplar. “La organización se va de Ushuaia con una imagen excelente y con ganas de volver”, sintetizó el funcionario.



