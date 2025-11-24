Ferrari Cavalcade Adventure 2025: organización elogió al público y aseguró que quiere volver a Ushuaia

El paso de la Ferrari Cavalcade Adventure 2025 dejó una marca imborrable en Ushuaia. No sólo por el imponente desfile de autos de lujo, sino...

Tras el paso de 55 Ferrari por la capital fueguina, la organización destacó el comportamiento ejemplar del público y afirmó que la ciudad dejó “una imagen extraordinaria ante el mundo”. El Municipio sostuvo un operativo permanente para garantizar seguridad y orden.
El paso de la Ferrari Cavalcade Adventure 2025 dejó una marca imborrable en Ushuaia. No sólo por el imponente desfile de autos de lujo, sino también por el masivo acompañamiento del público y la sorpresiva cercanía con la que vecinos y visitantes pudieron disfrutar de los vehículos.

El vicejefe de Gabinete, Diego Salazar, celebró el impacto turístico y la proyección internacional que logró la ciudad durante el evento: “Ushuaia proyectó una imagen extraordinaria ante el mundo. El entorno natural permitió que se luciera de principio a fin”, afirmó.

La llegada de los 55 autos sufrió fuertes demoras debido a cuestiones fronterizas, extendiendo el arribo hasta cerca de la medianoche. Lo previsto para las 18 terminó varias horas después, pero el entusiasmo no decayó: “El público no se movió. La gente esperó hasta el final”, señaló Salazar.

Incluso las instancias menos atractivas del operativo, como la carga y descarga de las unidades, se convirtieron en un espectáculo en sí mismo: “La comunidad siguió cada momento con atención”, agregó.

Sorpresa de la organización: “En otros lugares sería imposible”

Desde la organización internacional de la Cavalcade manifestaron su sorpresa por el comportamiento del público en Ushuaia. Según relataron, “en otros lugares sería imposible hacer un evento así con los autos tan cerca de la gente”, debido a los riesgos y al nivel de seguridad que requieren este tipo de vehículos. Sin embargo, destacaron que en la capital fueguina se vivió una jornada de respeto y orden ejemplar. “La organización se va de Ushuaia con una imagen excelente y con ganas de volver”, sintetizó el funcionario.

Según el balance oficial, la Ferrari Cavalcade Adventure 2025 posicionó a Ushuaia en un nuevo nivel de visibilidad global dentro del turismo de alto perfil, fortaleciendo su presencia en el mapa internacional. “Eventos como este potencian el atractivo turístico de Ushuaia y muestran una ciudad preparada para recibir actividades de primer nivel”, concluyó Salazar.

