Escándalo en la Justicia fueguina: empleada judicial acusada de estafar a un fiscal con su propia tarjeta de crédito

Un nuevo escándalo sacude al Poder Judicial de Tierra del Fuego. El fiscal Jorge López Oribe, titular del Ministerio Público Fiscal en Río Grande, denunció a una de sus propias empleadas por estafa, luego de descubrir que le habían sustraído una suma millonaria de su cuenta bancaria personal.

La acusada fue identificada como Támara Giosso, agente del Distrito Judicial Norte, quien —según la investigación— habría utilizado datos bancarios del fiscal para realizar compras por más de siete millones de pesos, aprovechando su acceso a información sensible dentro del organismo.





El hecho se descubrió cuando López Oribe advirtió movimientos irregulares en una cuenta que no utilizaba desde mayo. Al revisar los extractos, constató que todas las operaciones estaban asociadas al nombre de Giosso, incluyendo compras realizadas a través de Mercado Pago por artículos como perfumes, prendas de vestir, maquillajes y hasta juguetes.





A raíz de la denuncia, personal de la Brigada de Delitos Complejos de la Policía Provincial allanó el domicilio de la sospechosa, donde se secuestraron elementos vinculados a las maniobras delictivas y el teléfono celular de la mujer, que será sometido a pericias.





La empleada fue notificada de Derechos y Garantías Procesales y se encuentra bajo investigación por presunta estafa agravada. Según trascendió, Giosso se encontraba de licencia médica desde hace varios meses, aunque mantenía su cargo en el área administrativa de la Fiscalía.





Este caso vuelve a poner bajo la lupa los controles internos del Poder Judicial y la falta de supervisión sobre el acceso a datos confidenciales por parte del personal administrativo. Mientras tanto, la causa avanza en los tribunales fueguinos y podría derivar en sanciones disciplinarias dentro del ámbito judicial.