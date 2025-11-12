El Gobierno eliminó la Secretaría de Comunicación y Medios: los roles pasan a la Jefatura de Gabinete

El DNU 793/2025, publicado en el Boletín Oficial, elimina la Secretaría de Comunicación y transfiere sus funciones a la Jefatura de Gabinete. La medida también modifica competencias en Turismo, Ambiente, Deportes y Seguridad.

El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 793/2025, que dispone una amplia reforma en la Ley de Ministerios, con la eliminación de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.





Las funciones que hasta ahora dependían directamente de la Casa Rosada —vinculadas a la comunicación institucional, prensa y medios públicos— pasarán a estar bajo la Jefatura de Gabinete de Ministros, que concentrará así un mayor poder político y administrativo dentro del Ejecutivo.





Según el texto publicado en el Boletín Oficial, los cambios “resultan impostergables” y buscan “mejorar la eficiencia y coordinación del Gobierno nacional”.





El DNU también establece que la Jefatura de Gabinete asumirá nuevas competencias en áreas que antes estaban bajo otros ministerios, incluyendo Turismo, Ambiente y Deportes, que dejan de depender del Ministerio del Interior.





Entre las funciones transferidas figuran la administración del Fondo Nacional de Turismo, la coordinación del Consejo Federal de Turismo, la gestión de políticas ambientales y el desarrollo de infraestructura deportiva.





Esta concentración de responsabilidades convierte a la Jefatura —actualmente dirigida por Guillermo Francos— en el principal órgano operativo del Ejecutivo, unificando funciones antes distribuidas entre distintas dependencias.





Otro de los cambios más relevantes es la decisión de que el Ministerio de Seguridad Nacional asuma la gestión integral de las políticas migratorias y de identificación de personas.





A partir de ahora, Migraciones y el Registro Nacional de las Personas (Renaper) quedarán bajo la órbita de esa cartera, que también será la autoridad encargada de implementar la normativa vinculada a refugiados, asilo, nacionalidad y movimientos migratorios.





La medida centraliza en un solo ministerio áreas claves de control poblacional y registro de identidad, lo que genera inquietud en sectores que advierten sobre un posible endurecimiento de la política migratoria.





El DNU 793/2025 fue firmado por el presidente Javier Milei y todos los ministros del gabinete. En su articulado, se aclara que la norma entra en vigencia desde su publicación y que será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento legislativo.





Aunque desde el oficialismo aseguran que la reestructuración apunta a “reducir gastos y eliminar superposiciones burocráticas”, la medida implica un reordenamiento del poder interno del Ejecutivo, concentrando la toma de decisiones en pocas manos.





Con esta disposición, Milei continúa profundizando su estrategia de achicamiento del Estado y centralización del control político en áreas clave, bajo la conducción directa de la Jefatura de Gabinete.