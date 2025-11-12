El Gobierno eliminó la Secretaría de Comunicación y Medios: los roles pasan a la Jefatura de Gabinete

0 0 12 noviembre 2025 2025-11-12T01:56:00-03:00 Editar esta nota

El Gobierno de Milei eliminó la Secretaría de Comunicación y transfirió sus funciones a la Jefatura de Gabinete mediante el DNU 793/2025.

El DNU 793/2025, publicado en el Boletín Oficial, elimina la Secretaría de Comunicación y transfiere sus funciones a la Jefatura de Gabinete. La medida también modifica competencias en Turismo, Ambiente, Deportes y Seguridad.
El DNU 793/2025, publicado en el Boletín Oficial, elimina la Secretaría de Comunicación y transfiere sus funciones a la Jefatura de Gabinete. La medida también modifica competencias en Turismo, Ambiente, Deportes y Seguridad.

El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 793/2025, que dispone una amplia reforma en la Ley de Ministerios, con la eliminación de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.

Las funciones que hasta ahora dependían directamente de la Casa Rosada —vinculadas a la comunicación institucional, prensa y medios públicos— pasarán a estar bajo la Jefatura de Gabinete de Ministros, que concentrará así un mayor poder político y administrativo dentro del Ejecutivo.

Según el texto publicado en el Boletín Oficial, los cambios “resultan impostergables” y buscan “mejorar la eficiencia y coordinación del Gobierno nacional”.

El DNU también establece que la Jefatura de Gabinete asumirá nuevas competencias en áreas que antes estaban bajo otros ministerios, incluyendo Turismo, Ambiente y Deportes, que dejan de depender del Ministerio del Interior.

Entre las funciones transferidas figuran la administración del Fondo Nacional de Turismo, la coordinación del Consejo Federal de Turismo, la gestión de políticas ambientales y el desarrollo de infraestructura deportiva.

Esta concentración de responsabilidades convierte a la Jefatura —actualmente dirigida por Guillermo Francos— en el principal órgano operativo del Ejecutivo, unificando funciones antes distribuidas entre distintas dependencias.

Otro de los cambios más relevantes es la decisión de que el Ministerio de Seguridad Nacional asuma la gestión integral de las políticas migratorias y de identificación de personas.

A partir de ahora, Migraciones y el Registro Nacional de las Personas (Renaper) quedarán bajo la órbita de esa cartera, que también será la autoridad encargada de implementar la normativa vinculada a refugiados, asilo, nacionalidad y movimientos migratorios.

La medida centraliza en un solo ministerio áreas claves de control poblacional y registro de identidad, lo que genera inquietud en sectores que advierten sobre un posible endurecimiento de la política migratoria.

El DNU 793/2025 fue firmado por el presidente Javier Milei y todos los ministros del gabinete. En su articulado, se aclara que la norma entra en vigencia desde su publicación y que será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento legislativo.

Aunque desde el oficialismo aseguran que la reestructuración apunta a “reducir gastos y eliminar superposiciones burocráticas”, la medida implica un reordenamiento del poder interno del Ejecutivo, concentrando la toma de decisiones en pocas manos.

Con esta disposición, Milei continúa profundizando su estrategia de achicamiento del Estado y centralización del control político en áreas clave, bajo la conducción directa de la Jefatura de Gabinete.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,270,Espectaculos,88,Interes,2404,Interes General,3248,Internacionales,157,Locales,3904,Noticias Nacionales,1422,Policiale,7,Policiales,11443,Sociedad,5067,Tecno,78,Tendencias,155,Titulares,14746,Ultimas Noticias,13135,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: El Gobierno eliminó la Secretaría de Comunicación y Medios: los roles pasan a la Jefatura de Gabinete
El Gobierno eliminó la Secretaría de Comunicación y Medios: los roles pasan a la Jefatura de Gabinete
El Gobierno de Milei eliminó la Secretaría de Comunicación y transfirió sus funciones a la Jefatura de Gabinete mediante el DNU 793/2025.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr5DdFUpdN7F2aPbGGoVKBRCX16JXZL30PGaeZr2p9y6EZO9Rs3IXtJVhFMALXH9zRjk5tYTlyaRzVUmStjxfuYsl44Zle52jVvmwa3cN0-PbFAw5h9Qt2RskuK7NbHSO47akGHwF58ArBjPcoFcDHVYeZp5-BrZ9bKWVOPsVcWs8MXRCR06Um/w640-h384/jura-adorni-jefe-de-gabinete-nacion.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr5DdFUpdN7F2aPbGGoVKBRCX16JXZL30PGaeZr2p9y6EZO9Rs3IXtJVhFMALXH9zRjk5tYTlyaRzVUmStjxfuYsl44Zle52jVvmwa3cN0-PbFAw5h9Qt2RskuK7NbHSO47akGHwF58ArBjPcoFcDHVYeZp5-BrZ9bKWVOPsVcWs8MXRCR06Um/s72-w640-c-h384/jura-adorni-jefe-de-gabinete-nacion.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/el-gobierno-elimino-la-secretaria-de.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/el-gobierno-elimino-la-secretaria-de.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos