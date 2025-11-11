Docentes universitarios de TDF paran 72 horas ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento

Mañana Miércoles, jueves y viernes no habrá clases en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF). La medida fue resuelta por la ADUF en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, votada en el Congreso pero aún incumplida por el Gobierno nacional.

La Asociación de Docentes Universitarios Fueguinos (ADUF) anunció un paro de 72 horas —mañana miércoles, jueves y viernes— en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y vetada por el Ejecutivo.





La secretaria general de ADUF, Mariel Balderramas, explicó en diálogo con Radio Provincia que “seguimos con las medidas de fuerza porque el Gobierno está incumpliendo una Ley votada democráticamente. Ellos saben el porcentaje que nos deben, pero no hay diálogo”.





La dirigente recordó que en el Congreso del 30 de octubre se votó continuar con las medidas de protesta y destacó que, más allá de las presentaciones judiciales realizadas tras el veto presidencial, “la lucha sigue en la calle, visibilizando lo que está ocurriendo con el sistema universitario”.





Balderramas comparó la situación con la reciente recomposición salarial obtenida por el Hospital Garrahan: “Así como el Garrahan consiguió su recomposición salarial, esperamos que se logre también para las universidades. Nos corresponde por Ley, y sería una recomposición de más del 40%”, afirmó.





Desde ADUF también están realizando una encuesta nacional para definir nuevas medidas de fuerza antes de fin de año, incluyendo la posibilidad de suspender la toma de exámenes si el conflicto no se resuelve.





La secretaria general aclaró que la intención del gremio no es afectar el cierre del ciclo lectivo, pero reconoció que “las circunstancias no dejan mucho margen”.

“El último congreso decidió no hacer paros por tiempo indeterminado, justamente para no perjudicar a los alumnos, pero el Gobierno no da respuestas”, sostuvo.





La ADUF remarcó que el reclamo se centra en una Ley votada por el Congreso Nacional y, por lo tanto, de cumplimiento obligatorio.

“El Gobierno está incumpliendo una norma vigente. Es una falta de respeto al Congreso y a toda la comunidad universitaria”, enfatizó Balderramas, quien reiteró que “el salario docente está cada vez más bajo y la universidad pública en riesgo”.