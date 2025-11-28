Detienen en Salta a un joven con pedido de captura emitido por la Justicia de Tierra del Fuego

0 0 28 noviembre 2025 2025-11-28T00:01:00-03:00 Editar esta nota

Detienen en Salta a un joven con pedido de captura por una causa de tentativa de robo emitida por la Justicia de Tierra del Fuego.

El arresto ocurrió durante un control policial en la vía pública. El detenido, de 24 años, presentaba un requerimiento judicial vigente por una causa de tentativa de robo en la provincia de Tierra del Fuego.
Efectivos de Seguridad Urbana de Salta demoraron a un joven de 24 años que registraba un pedido de captura solicitado por la Justicia fueguina. La detención se produjo durante un operativo de identificación en la vía pública.

En horas de la madrugada de este jueves, personal de Seguridad Urbana de la Policía de Salta procedió a la detención de un joven de 24 años que era buscado por la Justicia de Tierra del Fuego, en el marco de una causa por tentativa de robo.

El procedimiento ocurrió durante un control de identificación realizado en la vía pública. Al verificar los datos del hombre en el sistema policial, los efectivos confirmaron que existía un pedido de captura vigente emitido por un juzgado fueguino.

Tras constatar la medida judicial, el joven fue inmediatamente demorado y trasladado a una dependencia policial. Quedó a disposición de la Justicia de Salta, que ahora deberá iniciar los trámites para su traslado y presentación ante el magistrado requirente en la provincia de Tierra del Fuego.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,271,Espectaculos,90,Interes,2415,Interes General,3263,Internacionales,157,Locales,3984,Noticias Nacionales,1428,Policiale,7,Policiales,11474,Sociedad,5095,Tecno,80,Tendencias,162,Titulares,14836,Ultimas Noticias,13225,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Detienen en Salta a un joven con pedido de captura emitido por la Justicia de Tierra del Fuego
Detienen en Salta a un joven con pedido de captura emitido por la Justicia de Tierra del Fuego
Detienen en Salta a un joven con pedido de captura por una causa de tentativa de robo emitida por la Justicia de Tierra del Fuego.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjISoLPIayl6-h4NJgIHCWP5FTJkYaYk3y3fldqqycku45Y5_QBV7_-XSTon0k6j93_o4cFqS02dBmmK-ADVnOemRKYLQ_CxsfRNChlGnWcF-B2UPyuEg4Fd-gLgPoQzdaPXDl7vBG8WPBWI42Thyphenhyphen_2Tsx9u6UglD6Vi6Ig1Llx5mJff_LsiMoZ/w640-h384/detenido%20en%20salta%20con%20pedido%20de%20captura%20en%20tierra%20del%20fuego.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjISoLPIayl6-h4NJgIHCWP5FTJkYaYk3y3fldqqycku45Y5_QBV7_-XSTon0k6j93_o4cFqS02dBmmK-ADVnOemRKYLQ_CxsfRNChlGnWcF-B2UPyuEg4Fd-gLgPoQzdaPXDl7vBG8WPBWI42Thyphenhyphen_2Tsx9u6UglD6Vi6Ig1Llx5mJff_LsiMoZ/s72-w640-c-h384/detenido%20en%20salta%20con%20pedido%20de%20captura%20en%20tierra%20del%20fuego.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/detienen-en-salta-un-joven-con-pedido.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/detienen-en-salta-un-joven-con-pedido.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos