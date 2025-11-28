Detienen en Salta a un joven con pedido de captura emitido por la Justicia de Tierra del Fuego

Efectivos de Seguridad Urbana de Salta demoraron a un joven de 24 años que registraba un pedido de captura solicitado por la Justicia fueguina. La detención se produjo durante un operativo de identificación en la vía pública.

En horas de la madrugada de este jueves, personal de Seguridad Urbana de la Policía de Salta procedió a la detención de un joven de 24 años que era buscado por la Justicia de Tierra del Fuego, en el marco de una causa por tentativa de robo.





El procedimiento ocurrió durante un control de identificación realizado en la vía pública. Al verificar los datos del hombre en el sistema policial, los efectivos confirmaron que existía un pedido de captura vigente emitido por un juzgado fueguino.





Tras constatar la medida judicial, el joven fue inmediatamente demorado y trasladado a una dependencia policial. Quedó a disposición de la Justicia de Salta, que ahora deberá iniciar los trámites para su traslado y presentación ante el magistrado requirente en la provincia de Tierra del Fuego.