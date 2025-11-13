Denuncian abandono de persona con tratamiento oncológico por parte de OSEF y APROSS

que Sara Mariana Duarte Basso, una reconocida enfermera jubilada del Hospital Regional Ushuaia, quedó sin cobertura médica desde el 3 de noviembre

USHUAIA / CÓRDOBA. – Una grave denuncia por abandono de persona recae sobre la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y la obra social cordobesa APROSS, luego de que Sara Mariana Duarte Basso, una reconocida enfermera jubilada del Hospital Regional Ushuaia, quedó sin cobertura médica desde el 3 de noviembre , en pleno tratamiento oncológico en la ciudad de Córdoba.

Su familia denuncia que la desvinculación entre ambas obras sociales —producto de la falta de pago de OSEF— dejó a Duarte Basso sin acceso a medicación, controles médicos ni insumos esenciales para su tratamiento de cáncer de colon. La paciente requiere un esquema de quimioterapia endovenosa y oral (XELOX: oxaliplatina y capecitabina) y materiales de ostomía (bolsas y discos convexos) indispensables para su calidad de vida.





“Desde OSEF no nos dan ningún plan de contingencia. Mi mamá necesita quimioterapia y medicación urgente, y mientras ellos discuten temas administrativos, su salud se deteriora día a día”, relató su hija, desesperada por la falta de respuestas.





El conflicto se originó cuando APROSS dejó de recibir pacientes derivados de OSEF por las deudas acumuladas de la obra social fueguina. Desde Córdoba reconocen que la desvinculación se debe a la falta de pago, mientras que desde OSEF admiten la situación, aunque sin ofrecer una solución inmediata ni alternativa concreta.





“Nos dicen que esperemos, pero no podemos esperar cuando se trata de un tratamiento de cáncer. Ella también tiene problemas cardíacos y un postoperatorio delicado. Esta demora puede costarle la vida”, advirtió la familia.





El hijo explicó además que los materiales de ostomía —dos bolsas diarias y un disco cada tres días— son de alto costo y ya no están siendo entregados por OSEF, lo que agrava aún más la situación sanitaria.





El miércoles, los representantes de la obra social, José María Martín y Franco Tomasevich, comunicaron que “los fondos ya estaban asignados y el pago se realizaría a última hora” para restablecer el convenio con APROSS. S in embargo, esto no ocurrió, y los pacientes continúan sin cobertura médica ni acceso a medicación.





La historia de Sara Mariana Duarte Basso conmueve por su profunda paradoja: fue una enfermera dedicada, reconocida en Ushuaia y en distintos puntos del país por su compromiso con la salud pública, y hoy, luego de jubilarse, el mismo sistema al que dedicó su vida la abandona en uno de los momentos más críticos. “Mi madre cuidó de miles de personas durante su carrera. Hoy ese mismo sistema la deja sola. Es doloroso e indignante”, expresó su hija.



