Conductor perdió el control y chocó contra un poste de alumbrado

Conductor perdió el control y chocó contra un poste en la Ruta 5 camino al aeropuerto de Río Grande. Fue trasladado al hospital por lesiones.

El siniestro ocurrió hoy por la mañana sobre la Ruta Provincial Nº 5, camino al Aeropuerto de Río Grande, cuando una camioneta Baic X55 terminó impactando contra un poste de alumbrado. El conductor sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital Regional.

Un nuevo accidente de tránsito se registró este martes alrededor de las 10 horas, sobre la Ruta Provincial Nº 5 en dirección al Aeropuerto de Río Grande. Según informaron fuentes de seguridad, una camioneta Baic X55 terminó colisionando de lleno contra un poste de alumbrado público de hormigón, luego de que su conductor perdiera el control del vehículo.

El hombre identificado como Maximiliano Cabrera, de 37 años, habría manifestado que un desperfecto mecánico provocó que la camioneta se desestabilizara y saliera de la calzada hasta impactar contra la estructura de iluminación.

A raíz del fuerte golpe, Cabrera presentó dolores corporales, por lo que fue asistido por el personal de emergencia y trasladado al Hospital Regional Río Grande para su evaluación médica. Personal policial y de tránsito trabajó en el lugar para garantizar la seguridad y ordenar la circulación vehicular en el sector.

  1. Anónimonoviembre 18, 2025

    seguro el Carnet de Conductor se lo regalo Martin Perez o Walter Vuoto, asi son los KUKAS !!!

