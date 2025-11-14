Choque en pleno centro: otra mañana de caos en San Martín y 9 de Julio expone el desorden vial de Ushuaia

Choque en San Martín y 9 de Julio volvió a colapsar el centro de Ushuaia. Críticas por el desorden vial y la falta de control municipal.

Un choque entre dos vehículos volvió a paralizar el tránsito en el corazón de Ushuaia. La intersección de San Martín y 9 de Julio, una de las más conflictivas del centro de la cuidad, quedó bloqueada mientras una ambulancia asistía a los heridos. La falta de ordenamiento vial y el desgobierno del tránsito, otra vez bajo la lupa.
Un choque entre dos vehículos volvió a paralizar el tránsito en el corazón de Ushuaia. La intersección de San Martín y 9 de Julio, una de las más conflictivas del centro de la cuidad, quedó bloqueada mientras una ambulancia asistía a los heridos. La falta de ordenamiento vial y el desgobierno del tránsito, otra vez bajo la lupa.

El siniestro ocurrió esta mañana en pleno centro, donde dos vehículos colisionaron y terminaron generando un verdadero embudo vehicular. La calle debió ser cortada para permitir el trabajo de la ambulancia y de los servicios de emergencia, lo que desató demoras que se extendieron durante toda la mañana.

Ambulancia en escena y datos sin aclarar

Testigos indicaron que una ambulancia llegó rápidamente y se posicionó frente al rental de Popper para asistir a los involucrados. Por el momento no hay información oficial sobre el estado de las personas atendidas, lo que aumenta la incertidumbre sobre la gravedad del hecho. Tampoco se difundió la mecánica del choque.

Mientras tanto, la intersección de San Martín y 9 de Julio continúa siendo un punto negro del tránsito capitalino, con incidentes que ya se volvieron parte de la rutina. Hasta que no haya planificación, controles serios y decisión política, los accidentes como el de esta mañana seguirán siendo parte del paisaje urbano.

