Chile avanza en infraestructura austral mientras el Corredor Costero del Beagle argentino sigue siendo una obra fallida

El presidente chileno Gabriel Boric encabezó el inicio de la segunda etapa del muelle multipropósito en Puerto Williams, parte de un plan nacional para potenciar su infraestructura antártica. Del lado argentino, el Corredor Costero del Beagle continúa siendo un símbolo de obras inconclusas, litigios y falta de planificación.

La infraestructura austral volvió a marcar un contraste evidente entre Chile y Argentina. Este jueves, el presidente Gabriel Boric encabezó en Puerto Williams el acto que dio inicio a la segunda etapa del nuevo muelle multipropósito, una obra que el mandatario calificó como “estratégica para el turismo, la ciencia y la proyección soberana hacia la Antártida”.





A través de sus redes sociales, Boric destacó el rol central de la localidad que denomina “la ciudad más austral del mundo” y subrayó que el nuevo muelle permitirá recibir grandes cruceros y buques científicos que navegan con creciente frecuencia por el Canal Beagle rumbo al continente blanco.





Una estrategia integral: ruta, muelle y proyección antártica





La inauguración se produce pocos días después de la finalización de una nueva etapa de la Ruta Vicuña–Yendegaia, el enorme proyecto vial iniciado en 1994 y ejecutado por el Cuerpo Militar del Trabajo, destinado a unir Punta Arenas con Puerto Williams mediante un sistema bimodal terrestre–marítimo.





Según Boric, esta obra quedará “entre las más importantes de la historia de Chile” y permitirá reducir 12 horas de viaje, mejorar fletes, fortalecer el turismo y consolidar la presencia estatal en la región austral. Aún restan 29 kilómetros para su finalización, prevista para 2031.





Chile, en paralelo, impulsa un plan mayor orientado a desarrollar Puerto Williams como polo logístico antártico, incorporando una infraestructura portuaria de gran calado capaz de recibir embarcaciones científicas internacionales.





Del otro lado del Beagle: Argentina sin obra, con deudas y con deforestación





Mientras Chile avanza con continuidad política y técnica, del lado argentino el Corredor Costero del Beagle se convirtió en una obra emblemática… de fracaso.





Anunciado en 2018 durante la gestión de Rosana Bertone , el proyecto prometía 132 km de ruta costera desde Playa Larga hasta Cabo San Pío . Fue defendido en aquel momento por el vicegobernador Juan Carlos Arcando como un antes y un después para el turismo y para el desarrollo de Puerto Almanza.





Pero nada de eso ocurrió. A pesar de contar con estudios ambientales y de iniciar trabajos en 2019, el proyecto se vio atravesado por:

denuncias por afectación ambiental

reclamos por presuntos yacimientos arqueológicos

redefiniciones de traza

cambios de gobierno

sospechas de excesos empresariales

y un estancamiento técnico–administrativo que se prolongó por años.

En 2023 la Provincia reconoció más de 1.000 millones de pesos en gastos improductivos. Ya en 2025, mediante los decretos 1834/25 y 1835/25, el Ejecutivo ordenó la rescisión definitiva del contrato e inició trámites para determinar eventuales pasivos ambientales y compensaciones a la contratista Gancedo S.A.





El Superior Tribunal de Justicia intervino en mayo de 2025 y ordenó resolver la situación contractual, pero la obra jamás se completó, más allá de algunos kilómetros aislados y extensas áreas laterales innecesariamente deforestadas para obradores.



