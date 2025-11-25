Caso Libra: alarman movimientos por USD 9 millones mientras EE.UU. analiza congelar los fondos de la criptoestafa

Un especialista en informática detectó que una de las cuentas vinculadas al caso $Libra movió 69 mil SOL —equivalentes a 9 millones de dólares— justo cuando la Justicia de Estados Unidos evalúa un pedido de congelamiento solicitado por los damnificados. Las transferencias incluyeron el uso de multisig, redes como TRON y operaciones destinadas a perder el rastro de los fondos.

El escándalo del caso $Libra sumó un nuevo capítulo en las últimas horas tras detectarse movimientos financieros altamente sospechosos en una de las cuentas virtuales asociadas a la criptoestafa. La alerta la dio el experto en informática Fernando Molina, quien desde sus redes sociales publicó el seguimiento detallado de los fondos.

Según Molina, unos 69 mil SOL —equivalentes a 9 millones de dólares— fueron retirados de una billetera digital multisig, fondos que permanecían inmóviles desde el 15 de febrero. El destino inicial fue la cuenta identificada como “oHtMM”, desde donde, posteriormente, se enviaron transferencias más pequeñas hacia la billetera “2B7NY”.

“El dinero comenzó a moverse en tandas pequeñas: 200, 600, 700 SOL. Luego convierten esos SOL en dólares y los envían por deBridge hacia otra blockchain, donde se pierde el rastro”, explicó el especialista, remarcando que es la primera vez que se observa salida de fondos desde las multisig.

El experto recordó además que, según conversaciones filtradas del creador de la criptomoneda, Hayden Davis, esos fondos corresponderían a dinero “de la Argentina”.

La situación genera aún más preocupación porque ocurre en simultáneo con el pedido presentado por un bufete de abogados que representa a los damnificados, quienes solicitaron ante la jueza federal Jennifer Rochon que se restablezca el congelamiento de fondos.

“Pude identificar hacia dónde se enviaron los fondos. Se trata de una wallet de TRON, una red que Davis no utiliza. ¿Le está transfiriendo el dinero a alguien?”, se preguntó Molina al analizar los movimientos.

De los 9 millones detectados, 1.5 millones ya habrían sido enviados a tres billeteras distintas, desde donde comenzaron a fraccionarse en operaciones aún más pequeñas, una metodología habitual para dificultar el rastreo y el recupero del dinero.

Movimientos políticos que ensucian aún más la trama

En paralelo, el diputado de la Coalición Cívica y presidente de la Comisión Investigadora de Libra, Maximiliano Ferraro, reveló nuevas conexiones políticas vinculadas al caso.

El legislador difundió registros que muestran que el 10 de noviembre del año pasado, el entonces titular de la Andis, Diego Spagnuolo, y Mauricio Novelli —organizador del Tech Forum y vinculado a la trama Libra— ingresaron a la Quinta de Olivos casi en simultáneo, a las 18:46 y 18:38 respectivamente, sin que figure horario de salida.

“No consta salida. Esa noche, quienes luego aparecen en la trama de Libra y Andis habrían compartido mesa con el Presidente”, afirmó Ferraro, citando el informe final de la Comisión Investigadora.

El caso, ya considerado una de las mayores estafas cripto del país, vuelve a quedar bajo la lupa por movimientos millonarios que, una vez más, parecen tener la única intención de evitar que la Justicia pueda recuperar los fondos y garantizar el resarcimiento a los miles de damnificados.

