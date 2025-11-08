Caos entre empleados públicos por falta de acceso a sus sueldos: el Banco de Tierra del Fuego atribuye el problema a una falla técnica

El Banco de Tierra del Fuego (BTF) emitió un comunicado explicando que la demora en la visualización de saldos y movimientos registrada este sábado se debió a un inconveniente técnico durante el proceso nocturno de respaldo de datos, momento en el cual no hubo conexión en línea con la Red Link.

Según el texto oficial, “los servicios se están restableciendo gradualmente y en breve todos los canales electrónicos volverán a operar con normalidad”.





Sin embargo, la explicación llegó después de horas de incertidumbre y malestar, especialmente entre empleados públicos provinciales, quienes denunciaron que sus sueldos no aparecían acreditados o figuraban como desaparecidos de las cuentas.





Durante la mañana, cientos de usuarios reportaron en redes sociales que no podían acceder a sus haberes, ni realizar operaciones desde el home banking ni desde los cajeros automáticos, generando preocupación y enojo ante la falta de información oficial inmediata.





El banco no brindó detalles sobre la magnitud del fallo ni sobre las medidas implementadas para evitar que se repita una situación similar, que afecta directamente la confianza de los clientes y pone en evidencia la fragilidad del sistema digital de la entidad estatal.