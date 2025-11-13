Buscan a Sergio Schlieter Barría, desaparecido hace 13 días

Crece la preocupación por la desaparición de Sergio Gabriel Schlieter Barría, de 32 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 1° de noviembre. La Policía renovó el pedido de colaboración a toda la comunidad para aportar datos que permitan localizarlo, mientras su familia atraviesa momentos de profunda angustia.

Sergio fue visto por última vez por su hermana, cerca del mediodía, y desde entonces no hubo novedades concretas. A pesar de las recorridas policiales, la colocación de carteles en distintos puntos de la ciudad y la búsqueda constante de sus familiares en los lugares que solía frecuentar, no se logró obtener información firme sobre su ubicación.





El joven mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, ojos marrones y cabello corto negro. Su entorno indicó que Sergio está bajo tratamiento médico, tiene un temperamento nervioso y en ocasiones puede exaltarse o tener dificultades para expresarse. Sin embargo, aclararon que no es una persona peligrosa y pidieron a la población “paciencia y comprensión” si alguien lo ve.





“En otras oportunidades se había ido por poco tiempo, pero jamás estuvo tantos días sin regresar o comunicarse”, señalaron sus familiares. También recordaron que muchos vecinos de Río Grande lo conocen porque suele caminar largas distancias e incluso gritar, conductas que forman parte de su cuadro clínico. Temen que esta vez se haya desorientado o incluso desplazado hacia otra localidad, por lo que el pedido de búsqueda se extiende a Ushuaia, Tolhuin y áreas rurales.





Afligidos, los familiares contaron que intentaron en reiteradas ocasiones que Sergio ingresara a un régimen de internación para brindarle mayor contención, pero la legislación vigente en materia de salud mental lo impidió al tratarse de una persona adulta sin un criterio médico que habilite ese procedimiento.





Con más de 13 días desaparecido, la familia insiste en que cualquier dato —por mínimo que parezca— puede ser clave para dar con él, resguardarlo y lograr que regrese a su hogar.





Si alguien vio a Sergio o tiene información, debe comunicarse de inmediato a los números de emergencia 101 o 911, o acercarse a la dependencia policial más cercana. La ayuda de la comunidad es fundamental.