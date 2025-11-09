Buscan dar con el paradero de Abril Jazmín Alvarado, una menor desaparecida en Río Grande

Buscan a Abril Jazmín Alvarado, una menor de 12 años desaparecida en Río Grande. La Policía pide colaboración para dar con su paradero.

La Policía de Tierra del Fuego solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Abril Jazmín Alvarado, una adolescente de 12 años que se ausentó de su hogar el viernes 8 de noviembre en horas de la noche.
La División de Búsqueda y Rescate de Personas de la Policía Provincial emitió un pedido urgente de paradero para Abril Jazmín Alvarado, de 12 años, quien fue vista por última vez la noche del viernes 8 de noviembre de 2025.

Según la descripción oficial, Abril es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,55 metros de estatura, tiene tez blanca, cabello largo color castaño y ojos marrones. Al momento de ausentarse, vestía un pantalón de jean negro, sin precisarse otros detalles de su vestimenta.

Las autoridades solicitaron a toda la comunidad aportar cualquier información útil que permita dar con su paradero, comunicándose de inmediato a los números 101 o 911, o acercándose a la dependencia policial más cercana.

La familia y los organismos de seguridad se encuentran realizando un operativo de búsqueda intensivo para dar con la menor, mientras se solicita la máxima difusión de su imagen y características físicas en redes sociales y medios locales.

