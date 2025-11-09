Buscan dar con el paradero de Abril Jazmín Alvarado, una menor desaparecida en Río Grande

La División de Búsqueda y Rescate de Personas de la Policía Provincial emitió un pedido urgente de paradero para Abril Jazmín Alvarado, de 12 años, quien fue vista por última vez la noche del viernes 8 de noviembre de 2025.

Según la descripción oficial, Abril es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,55 metros de estatura, tiene tez blanca, cabello largo color castaño y ojos marrones. Al momento de ausentarse, vestía un pantalón de jean negro, sin precisarse otros detalles de su vestimenta.





Las autoridades solicitaron a toda la comunidad aportar cualquier información útil que permita dar con su paradero, comunicándose de inmediato a los números 101 o 911, o acercándose a la dependencia policial más cercana.





La familia y los organismos de seguridad se encuentran realizando un operativo de búsqueda intensivo para dar con la menor, mientras se solicita la máxima difusión de su imagen y características físicas en redes sociales y medios locales.