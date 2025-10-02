Vuoto entregó 20 títulos de propiedad a familias de Ushuaia

Vuoto entregó 20 títulos de propiedad en Ushuaia. Familias regularizaron su situación dominial tras años de trámites administrativos.

El intendente encabezó un acto en el edificio municipal donde se formalizó la escrituración de terrenos a vecinos de distintos sectores de la ciudad.
El intendente Walter Vuoto entregó este miércoles 20 títulos de propiedad a familias de Ushuaia que, tras años de trámites administrativos, finalmente pudieron regularizar su situación dominial.

El acto se llevó adelante en el edificio municipal de calle Arturo Coronado y contó con la presencia la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches.

La escribana municipal, Pamela Demartín, explicó que el programa de regularización dominial avanza “a pedido del intendente Vuoto” y que con la firma de escrituras los terrenos quedan formalmente a nombre de los adjudicatarios, quienes previamente habían recibido el decreto municipal correspondiente.

“Vamos a seguir trabajando para que más familias de la ciudad puedan regularizar su situación y acceder a la propiedad de la tierra en la que habitan”, aseguró la funcionaria.

Con esta entrega, la Municipalidad ratifica la continuidad del proceso de escrituración que busca otorgar mayor seguridad jurídica a los vecinos en relación a sus viviendas.

