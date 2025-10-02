Vuoto entregó 20 títulos de propiedad a familias de Ushuaia

El intendente Walter Vuoto entregó este miércoles 20 títulos de propiedad a familias de Ushuaia que, tras años de trámites administrativos, finalmente pudieron regularizar su situación dominial.

El acto se llevó adelante en el edificio municipal de calle Arturo Coronado y contó con la presencia la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Lorena Henriques Sanches.





La escribana municipal, Pamela Demartín, explicó que el programa de regularización dominial avanza “a pedido del intendente Vuoto” y que con la firma de escrituras los terrenos quedan formalmente a nombre de los adjudicatarios, quienes previamente habían recibido el decreto municipal correspondiente.





“Vamos a seguir trabajando para que más familias de la ciudad puedan regularizar su situación y acceder a la propiedad de la tierra en la que habitan”, aseguró la funcionaria.





Con esta entrega, la Municipalidad ratifica la continuidad del proceso de escrituración que busca otorgar mayor seguridad jurídica a los vecinos en relación a sus viviendas.