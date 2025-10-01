(Vídeo) Accidente en avenida Perito Moreno, cerca del CIEU

Accidente en avenida Perito Moreno de Ushuaia, cerca del CIEU. Policía y emergencias trabajaron en el lugar.

Hace instantes se registró un accidente de tránsito en la avenida Perito Moreno, en inmediaciones del CIEU.

Si bien hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre la mecánica del siniestro, testigos indicaron que el hecho provocó demoras en la circulación y motivó la presencia de personal policial y de emergencias.

Las autoridades trabajan en el sector para determinar responsabilidades y establecer si hubo personas lesionadas.

