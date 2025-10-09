Vecinos reclaman por acumulación de agua en las tumbas del Cementerio Parque del Mar de Ushuaia

8 0 09 octubre 2025 2025-10-09T07:16:00-03:00 Editar esta nota

Vecinos denuncian tumbas anegadas en el Cementerio Parque del Mar de Ushuaia y reclaman al Municipio obras de drenaje y mantenimiento.

Familiares de personas sepultadas en el Cementerio Parque del Mar expresaron su malestar por el anegamiento de las tumbas tras las últimas lluvias. Denuncian falta de mantenimiento y piden la intervención del Municipio de Ushuaia.
Vecinos manifestaron su profunda preocupación por la acumulación de agua en varias tumbas del Cementerio Parque del Mar, donde la situación se repite cada vez que se registran lluvias intensas.

Familiares de los difuntos compartieron imágenes y testimonios que muestran las sepulturas parcialmente inundadas, un panorama que calificaron como “doloroso e indignante”. “Cuando uno viene a visitar a sus seres queridos se encuentra con las tumbas llenas de agua. Es muy triste”, lamentó una vecina afectada.

Según los relatos, el problema se agrava con cada episodio de precipitaciones debido a la falta de un sistema de drenaje adecuado y al tipo de suelo del sector, compuesto por turba, lo que dificulta el escurrimiento natural del agua. Sin embargo, los vecinos remarcan que el Municipio debería haber previsto una infraestructura de desagüe acorde a las condiciones del terreno.

“Entendemos que el suelo de Ushuaia es complejo, pero debería existir una solución técnica. No puede ser que cada vez que llueve tengamos que ver las tumbas bajo el agua”, expresaron con indignación.

El Cementerio Parque del Mar, dependiente de la Municipalidad de Ushuaia, se encuentra en una zona con características naturales singulares, pero los residentes advierten que la falta de mantenimiento y planificación agrava el problema. Hasta el momento, no hubo respuestas oficiales del Ejecutivo municipal ni del área responsable del cementerio.

Mientras tanto, los vecinos exigen una intervención urgente para garantizar condiciones dignas en el lugar y evitar que el anegamiento se repita con cada lluvia.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 8
  1. Anónimooctubre 09, 2025

    Que les preocupa? Que se ahogue el muerto?

    ResponderBorrar
  2. Anónimooctubre 09, 2025

    Que les preocupa? Que se les ahogue el muerto?

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimooctubre 09, 2025

      Idiota

      Borrar
    2. Anónimooctubre 09, 2025

      Tus palabras , solo dejan al descubierto que eres una persona de mierda, si se te puede llamar persona .

      Borrar
  3. Anónimooctubre 09, 2025

    Se paga para mantener nuestros seres queridos en un habitad acorde para poder visitar.

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimooctubre 09, 2025

      Seguro.. más de uno no creo...tengan cuidado xq se pueden hundir en un pozo.

      Borrar
  4. Anónimooctubre 09, 2025

    y también hacen magia negra algunos además de que se meten ahí a tomar alcohol ,drogarse y follar

    ResponderBorrar
  5. Anónimooctubre 09, 2025

    Mejor reclamen por las calles y obras para los vivos!!!

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,269,Espectaculos,86,Interes,2381,Interes General,3213,Internacionales,154,Locales,3759,Noticias Nacionales,1412,Policiale,6,Policiales,11407,Sociedad,5003,Tecno,76,Tendencias,141,Titulares,14585,Ultimas Noticias,12974,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Vecinos reclaman por acumulación de agua en las tumbas del Cementerio Parque del Mar de Ushuaia
Vecinos reclaman por acumulación de agua en las tumbas del Cementerio Parque del Mar de Ushuaia
Vecinos denuncian tumbas anegadas en el Cementerio Parque del Mar de Ushuaia y reclaman al Municipio obras de drenaje y mantenimiento.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijzNsW2JWJ_EhsNBwKLkBnnw_inlB-eUpkbvT1951UYx7pNduq1uEKJqp2etqX9rM0dJuxieblpZkPrdWByu57fvZLuwshs3iPQKBZpbt9OtfALKjwFYzepmsBecQdXnhacOmryNCO5l_D2H0xrBGx5IcRnn_hrPc8e8lDXXS5iS5CYXb64Hjw/w640-h360/cementerio%20de%20ushuaia.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijzNsW2JWJ_EhsNBwKLkBnnw_inlB-eUpkbvT1951UYx7pNduq1uEKJqp2etqX9rM0dJuxieblpZkPrdWByu57fvZLuwshs3iPQKBZpbt9OtfALKjwFYzepmsBecQdXnhacOmryNCO5l_D2H0xrBGx5IcRnn_hrPc8e8lDXXS5iS5CYXb64Hjw/s72-w640-c-h360/cementerio%20de%20ushuaia.webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/vecinos-reclaman-por-acumulacion-de.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/vecinos-reclaman-por-acumulacion-de.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos