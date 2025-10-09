Vecinos reclaman por acumulación de agua en las tumbas del Cementerio Parque del Mar de Ushuaia

Vecinos manifestaron su profunda preocupación por la acumulación de agua en varias tumbas del Cementerio Parque del Mar, donde la situación se repite cada vez que se registran lluvias intensas.

Familiares de los difuntos compartieron imágenes y testimonios que muestran las sepulturas parcialmente inundadas, un panorama que calificaron como “doloroso e indignante”. “Cuando uno viene a visitar a sus seres queridos se encuentra con las tumbas llenas de agua. Es muy triste”, lamentó una vecina afectada.





Según los relatos, el problema se agrava con cada episodio de precipitaciones debido a la falta de un sistema de drenaje adecuado y al tipo de suelo del sector, compuesto por turba, lo que dificulta el escurrimiento natural del agua. Sin embargo, los vecinos remarcan que el Municipio debería haber previsto una infraestructura de desagüe acorde a las condiciones del terreno.





“Entendemos que el suelo de Ushuaia es complejo, pero debería existir una solución técnica. No puede ser que cada vez que llueve tengamos que ver las tumbas bajo el agua”, expresaron con indignación.





El Cementerio Parque del Mar, dependiente de la Municipalidad de Ushuaia, se encuentra en una zona con características naturales singulares, pero los residentes advierten que la falta de mantenimiento y planificación agrava el problema. Hasta el momento, no hubo respuestas oficiales del Ejecutivo municipal ni del área responsable del cementerio.





Mientras tanto, los vecinos exigen una intervención urgente para garantizar condiciones dignas en el lugar y evitar que el anegamiento se repita con cada lluvia.