Tensión en Río Grande por detonaciones de arma de fuego en la zona de Pioneros Fueguinos

Vecinos alertaron por disparos en Río Grande. Policía realizó cortes y rastrillajes en Pioneros Fueguinos. No hay heridos ni detenidos.

Vecinos alertaron sobre disparos en inmediaciones de Pioneros Fueguinos y Arturo Illía. La Policía desplegó un fuerte operativo con cortes de tránsito y rastrillajes.
La tarde de este miércoles se vio alterada en el sector de Pioneros Fueguinos y Arturo Illía, luego de que vecinos denunciaran detonaciones de arma de fuego.

De inmediato, varios móviles y efectivos de la Policía Provincial se hicieron presentes en el lugar, desplegando un operativo que incluyó cortes de tránsito en toda la zona para garantizar la seguridad y facilitar los rastrillajes.

Según se informó, los uniformados recorrieron patios internos y un edificio ubicado en Pioneros Fueguinos al 600, en busca de indicios o responsables vinculados a los disparos denunciados.

Hasta el momento, no se reportaron heridos ni personas detenidas, mientras continúa el trabajo investigativo en el sector.

