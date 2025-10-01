Tensión en Río Grande por detonaciones de arma de fuego en la zona de Pioneros Fueguinos

La tarde de este miércoles se vio alterada en el sector de Pioneros Fueguinos y Arturo Illía, luego de que vecinos denunciaran detonaciones de arma de fuego.

De inmediato, varios móviles y efectivos de la Policía Provincial se hicieron presentes en el lugar, desplegando un operativo que incluyó cortes de tránsito en toda la zona para garantizar la seguridad y facilitar los rastrillajes.





Según se informó, los uniformados recorrieron patios internos y un edificio ubicado en Pioneros Fueguinos al 600, en busca de indicios o responsables vinculados a los disparos denunciados.





Hasta el momento, no se reportaron heridos ni personas detenidas, mientras continúa el trabajo investigativo en el sector.