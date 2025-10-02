SUTEF fue convocado a reunión con el Ministerio de Educación en Ushuaia

SUTEF se reúne con el ministro de Educación en Ushuaia. El gremio define en congreso los pasos a seguir en medio del conflicto docente.

El Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) fue convocado para hoy jueves 2 de octubre a una reunión con el ministro de Educación de la provincia , que tendrá lugar a las 14 horas en las instalaciones del ministerio, en Ushuaia.

Finalizado el encuentro, el gremio llevará adelante un congreso provincial de delegados y delegadas a las 19 horas, de manera virtual, donde se informará lo tratado y se definirán las medidas a seguir.

El conflicto docente en Tierra del Fuego se encuentra en un momento clave, ya que el gremio insiste con sus reclamos salariales y laborales, mientras que desde distintos sectores advierten que el tiempo de clases perdido resulta irrecuperable . La situación amenaza con comprometer el cumplimiento de los días mínimos exigidos por ley para garantizar el ciclo lectivo.



