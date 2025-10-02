SUTEF fue convocado a reunión con el Ministerio de Educación en Ushuaia

0 0 02 octubre 2025 2025-10-02T01:09:00-03:00 Editar esta nota

SUTEF se reúne con el ministro de Educación en Ushuaia. El gremio define en congreso los pasos a seguir en medio del conflicto docente.

El gremio docente se reunirá este jueves con el ministro de Educación en la capital fueguina. Tras el encuentro, SUTEF definirá en congreso los pasos a seguir, mientras continúan las tensiones por el cumplimiento del calendario escolar.
El Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) fue convocado para hoy jueves 2 de octubre a una reunión con el ministro de Educación de la provincia, que tendrá lugar a las 14 horas en las instalaciones del ministerio, en Ushuaia.

Finalizado el encuentro, el gremio llevará adelante un congreso provincial de delegados y delegadas a las 19 horas, de manera virtual, donde se informará lo tratado y se definirán las medidas a seguir.

El conflicto docente en Tierra del Fuego se encuentra en un momento clave, ya que el gremio insiste con sus reclamos salariales y laborales, mientras que desde distintos sectores advierten que el tiempo de clases perdido resulta irrecuperable. La situación amenaza con comprometer el cumplimiento de los días mínimos exigidos por ley para garantizar el ciclo lectivo. 

La reunión será determinante para conocer si se logran avances en la negociación o si se profundizará el plan de lucha del gremio docente.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,267,Espectaculos,85,Interes,2375,Interes General,3202,Internacionales,153,Locales,3718,Noticias Nacionales,1409,Policiale,6,Policiales,11395,Sociedad,4994,Tecno,76,Tendencias,138,Titulares,14541,Ultimas Noticias,12930,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: SUTEF fue convocado a reunión con el Ministerio de Educación en Ushuaia
SUTEF fue convocado a reunión con el Ministerio de Educación en Ushuaia
SUTEF se reúne con el ministro de Educación en Ushuaia. El gremio define en congreso los pasos a seguir en medio del conflicto docente.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWr_r-_RmxfYzSq3zDvwr4xxPwRuBfXbwKU4R7KLU1osytecOOzCZmtFuNA_m9BjYfQ_2N7EzTckYZWn1G1WfuIIDXIoO_nYGWRrzDWoki2GcJZ50cfZ7gx_5eRRHeBPjWDx9x-9h8SBSDBzM7lgMxnMClIoEyfeMkbMMSVehBUBv4j-2rcToT/w640-h384/reunion%20de%20misnitro%20de%20educacion%20con%20sutef.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWr_r-_RmxfYzSq3zDvwr4xxPwRuBfXbwKU4R7KLU1osytecOOzCZmtFuNA_m9BjYfQ_2N7EzTckYZWn1G1WfuIIDXIoO_nYGWRrzDWoki2GcJZ50cfZ7gx_5eRRHeBPjWDx9x-9h8SBSDBzM7lgMxnMClIoEyfeMkbMMSVehBUBv4j-2rcToT/s72-w640-c-h384/reunion%20de%20misnitro%20de%20educacion%20con%20sutef.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/sutef-fue-convocado-reunion-con-el.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/sutef-fue-convocado-reunion-con-el.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos