SUTEF fue convocado a reunión con el Ministerio de Educación en Ushuaia

SUTEF se reúne con el ministro de Educación en Ushuaia. El gremio define en congreso los pasos a seguir en medio del conflicto docente.
El Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) fue convocado para hoy jueves 2 de octubre a una reunión con el ministro de Educación de la provincia, que tendrá lugar a las 14 horas en las instalaciones del ministerio, en Ushuaia.
Finalizado el encuentro, el gremio llevará adelante un congreso provincial de delegados y delegadas a las 19 horas, de manera virtual, donde se informará lo tratado y se definirán las medidas a seguir.
El conflicto docente en Tierra del Fuego se encuentra en un momento clave, ya que el gremio insiste con sus reclamos salariales y laborales, mientras que desde distintos sectores advierten que el tiempo de clases perdido resulta irrecuperable. La situación amenaza con comprometer el cumplimiento de los días mínimos exigidos por ley para garantizar el ciclo lectivo.
La reunión será determinante para conocer si se logran avances en la negociación o si se profundizará el plan de lucha del gremio docente.
