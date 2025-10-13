Semana Fueguina de la Ciencia y la Tecnología: Conoce todas las actividades para hacer durante todos los días

Del 13 al 18 de octubre se realiza la Semana Fueguina de la Ciencia y la Tecnología con charlas, talleres y ferias en Ushuaia y Río Grande.

Del 13 al 18 de octubre, Tierra del Fuego celebra la segunda edición del evento que acerca la ciencia y la tecnología a toda la comunidad, con actividades gratuitas en Ushuaia y Río Grande.

Tierra del Fuego se prepara para una nueva edición de la Semana Fueguina de la Ciencia y la Tecnología, una propuesta que invita a explorar el conocimiento desde una mirada participativa y accesible. Entre el 13 y el 18 de octubre, se desarrollarán ferias interactivas, talleres, charlas abiertas, visitas guiadas y proyecciones audiovisuales en distintas sedes de Ushuaia y Río Grande, con entrada libre y gratuita.

El evento es organizado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia, el CADIC-CONICET y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), con el objetivo de acercar la ciencia a las escuelas, docentes y vecinos, y destacar el trabajo del ecosistema científico-tecnológico local. “El objetivo principal es promover el acceso democrático al conocimiento y despertar vocaciones científicas”, expresó Elida Rechi, secretaria de Ciencia y Tecnología provincial.

Por su parte, Facundo Sota, representante del CADIC-CONICET, destacó que la iniciativa “retoma la intención de dialogar con estudiantes, docentes y la comunidad sobre las investigaciones que se desarrollan en el territorio fueguino”.

Agenda con todas las actividades

En Ushuaia:

CADIC-CONICET (13 al 18 de octubre)

Actividades permanentes de 9:30 a 16:30.

Jueves 16 - Polo Creativo Sur:
18:00 h: Primer Mapa de Conflictos Socioambientales Fueguinos
18:30 h: Expedición al Cañón Submarino Mar del Plata – Ignacio Chiesa
19:30 h: Parasitosis y mascotas – Guillermo Deferrari


En Río Grande:

Martes 14 - Centro Cultural Yaganes:
18:30 h: Sismología en Tierra del Fuego – Dra. Celeste Bollini

Jueves 16 - UNTDF (Thorne 302): Jornada completa de Agroecología con feria de productores locales



Para conocer la agenda completa, horarios y sedes, se recomienda visitar las redes sociales oficiales de las instituciones organizadoras.

La Semana Fueguina de la Ciencia y la Tecnología se consolida como una política pública clave que difunde el conocimiento producido en el Fin del Mundo e inspira a las próximas generaciones de investigadores y emprendedores tecnológicos.

