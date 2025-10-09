Robo a los Nogar: secuestran armas, municiones y joyas

RÍO GRANDE.– Avanza la investigación por el robo millonario cometido hace dos días en la vivienda del fallecido empresario Néstor Nogar, ubicada sobre la calle Elcano al 300. Este jueves, la Policía Provincial llevó adelante un allanamiento clave, donde se logró el secuestro de armas, municiones y joyas presuntamente vinculadas al hecho.





El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción interviniente y se desarrolló en el marco de una serie de medidas que buscan esclarecer el violento asalto ocurrido el pasado martes. En el operativo, los investigadores encontraron en el interior de un vehículo Fiat Cronos tres armas de fuego, varias municiones y una importante cantidad de joyas, todas ellas presumiblemente sustraídas del domicilio de los Nogar.





El vehículo fue secuestrado para su peritaje, mientras continúan las tareas de investigación destinadas a identificar a los responsables del robo, que habría sido perpetrado con un grado significativo de planificación.





Fuentes policiales indicaron que se trabaja sobre distintas líneas de investigación, entre ellas la posible participación de personas con conocimiento previo de la vivienda y de los bienes sustraídos.

El caso generó gran repercusión en la comunidad de Río Grande, dado el perfil del damnificado y la magnitud del botín robado, estimado en varios millones de pesos.