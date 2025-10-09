Nueva alerta por fuertes vientos en Ushuaia y toda la provincia

USHUAIA.– La Secretaría de Protección Civil informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta amarilla por fuertes vientos en toda la provincia de Tierra del Fuego AIAS, vigente desde la mañana de este jueves 9 hasta el viernes 10 de octubre.-

De acuerdo al parte oficial, se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h, especialmente en la zona norte de la isla.





Desde el organismo provincial se recomendó a la población evitar sacar la basura, asegurar objetos sueltos, conducir con precaución y respetar las indicaciones de las autoridades. Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 911 o al 103.