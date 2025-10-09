Nueva alerta por fuertes vientos en Ushuaia y toda la provincia

1 0 09 octubre 2025 2025-10-09T09:32:00-03:00 Editar esta nota

El SMN emitió una alerta amarilla por vientos en Tierra del Fuego. Se esperan ráfagas de hasta 90 km/h en Ushuaia y zona norte.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia amarilla por ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Protección Civil pidió extremar precauciones.
USHUAIA.– La Secretaría de Protección Civil informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta amarilla por fuertes vientos en toda la provincia de Tierra del Fuego AIAS, vigente desde la mañana de este jueves 9 hasta el viernes 10 de octubre.-

De acuerdo al parte oficial, se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h, especialmente en la zona norte de la isla.

Desde el organismo provincial se recomendó a la población evitar sacar la basura, asegurar objetos sueltos, conducir con precaución y respetar las indicaciones de las autoridades. Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 911 o al 103.

BLOGGER: 1
  Anónimooctubre 09, 2025

    Cuidado que no caiga ningún peluca cerca que nos roba todo.

