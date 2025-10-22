Los hijos de Diego Maradona retoman el control de su marca

A casi cinco años de su fallecimiento, la leyenda de Diego Armando Maradona vuelve a cobrar vida en el plano internacional. Sus cinco hijos —Dalma, Gianinna, Jana, Diego Junior y Diego Fernando— firmaron un acuerdo exclusivo con la empresa iraní-sueca Electa Global, con el objetivo de desarrollar, fabricar y comercializar productos oficiales bajo la marca Maradona.

Según informó la compañía mediante un comunicado, la alianza contempla “todos los aspectos relacionados con el desarrollo de la marca”, en estrecha colaboración con los herederos del ídolo argentino. El acuerdo busca reposicionar el nombre de Maradona a nivel mundial, pero con una mirada que trasciende lo económico.





“No hay muchos productos oficiales de Maradona porque en vida no se desarrolló ese camino, y después de su fallecimiento su familia no había querido asociarse con nadie. Ganarse su confianza llevó tiempo”, explicó Ash Pournouri, fundador de Electa Global, en diálogo con la agencia AFP.





Los hijos de Diego celebraron el acuerdo y subrayaron que no se trata solo de una iniciativa comercial, sino también de un acto de homenaje y preservación del legado cultural y humano del exfutbolista. “El nombre de nuestro padre tiene un significado inmenso para millones de personas en todo el mundo. No se trata solo de productos, sino de preservar quién era Diego: su pasión, su energía y su amor por la gente”, expresaron en el comunicado oficial.





En una primera etapa, Electa Global lanzará una línea de prendas, zapatos y accesorios de alta gama destinada al mercado europeo, aunque no se descarta su expansión a América Latina en una segunda fase.





