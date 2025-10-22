Los hijos de Diego Maradona retoman el control de su marca

0 0 22 octubre 2025 2025-10-22T08:43:00-03:00 Editar esta nota

A casi cinco años de su fallecimiento, la leyenda de Diego Armando Maradona vuelve a cobrar vida en el plano internacional. Sus cinco hijos ...

Los cinco herederos del “Diez” firmaron un acuerdo exclusivo con Electa Global, una compañía iraní-sueca, para desarrollar productos oficiales inspirados en la figura del astro. Buscan recuperar y proteger su legado.
A casi cinco años de su fallecimiento, la leyenda de Diego Armando Maradona vuelve a cobrar vida en el plano internacional. Sus cinco hijos —Dalma, Gianinna, Jana, Diego Junior y Diego Fernando— firmaron un acuerdo exclusivo con la empresa iraní-sueca Electa Global, con el objetivo de desarrollar, fabricar y comercializar productos oficiales bajo la marca Maradona.

Según informó la compañía mediante un comunicado, la alianza contempla “todos los aspectos relacionados con el desarrollo de la marca”, en estrecha colaboración con los herederos del ídolo argentino. El acuerdo busca reposicionar el nombre de Maradona a nivel mundial, pero con una mirada que trasciende lo económico.

“No hay muchos productos oficiales de Maradona porque en vida no se desarrolló ese camino, y después de su fallecimiento su familia no había querido asociarse con nadie. Ganarse su confianza llevó tiempo”, explicó Ash Pournouri, fundador de Electa Global, en diálogo con la agencia AFP.

Los hijos de Diego celebraron el acuerdo y subrayaron que no se trata solo de una iniciativa comercial, sino también de un acto de homenaje y preservación del legado cultural y humano del exfutbolista. “El nombre de nuestro padre tiene un significado inmenso para millones de personas en todo el mundo. No se trata solo de productos, sino de preservar quién era Diego: su pasión, su energía y su amor por la gente”, expresaron en el comunicado oficial.

En una primera etapa, Electa Global lanzará una línea de prendas, zapatos y accesorios de alta gama destinada al mercado europeo, aunque no se descarta su expansión a América Latina en una segunda fase.

Contexto judicial en Argentina

La noticia se da en medio de un panorama judicial complejo. El mes pasado, la justicia argentina embargó bienes de dos hermanas de Maradona, de su exabogado Matías Morla y de otras tres personas, en el marco de una causa por presunta administración fraudulenta de la marca “Diego Maradona”.

Un tribunal de segunda instancia de Buenos Aires resolvió que los derechos comerciales y los bienes asociados al nombre del exfutbolista deben pasar a sus herederos legítimos, tras comprobar irregularidades en su gestión posterior a su muerte.

De esta manera, el acuerdo con Electa Global marca el inicio de una nueva etapa en la preservación y gestión del legado de Diego Maradona, una figura eterna que ahora busca conquistar el mundo desde la moda, el diseño y la cultura.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,270,Espectaculos,87,Interes,2389,Interes General,3227,Internacionales,155,Locales,3817,Noticias Nacionales,1417,Policiale,6,Policiales,11421,Sociedad,5033,Tecno,77,Tendencias,144,Titulares,14648,Ultimas Noticias,13037,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Los hijos de Diego Maradona retoman el control de su marca
Los hijos de Diego Maradona retoman el control de su marca
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi-QWop3z6zcjVhq14_jOaA10cqcnmvv7trlmXuG3nyNyCk97fSKeEj7z-AkT9uLCCOM0DPNKfBH_MVWGvo5t2BchE9DKbFeA-eIhU0CBNrL783Qh_deWmmvCIRnXQoA2nfewPQmeanLzRXCYrgMTtIy72yy4SE7TywTzKkgS3rvOZu1g2wFTo/w640-h384/los%20hijos%20de%20diego%20maradona%20recuperaron%20la%20marca.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi-QWop3z6zcjVhq14_jOaA10cqcnmvv7trlmXuG3nyNyCk97fSKeEj7z-AkT9uLCCOM0DPNKfBH_MVWGvo5t2BchE9DKbFeA-eIhU0CBNrL783Qh_deWmmvCIRnXQoA2nfewPQmeanLzRXCYrgMTtIy72yy4SE7TywTzKkgS3rvOZu1g2wFTo/s72-w640-c-h384/los%20hijos%20de%20diego%20maradona%20recuperaron%20la%20marca.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/los-hijos-de-diego-maradona-retoman-el.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/los-hijos-de-diego-maradona-retoman-el.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos