La historia se repite: SUTEF inicia un paro de 48 horas en adhesión al paro nacional docente

SUTEF inicia un paro de 48 horas y los alumnos fueguinos ya perdieron más de la mitad del ciclo lectivo por las medidas gremiales.
Este martes 14 de octubre, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) inicia un paro de 48 horas en adhesión al paro nacional docente convocado por CTERA, bajo la consigna: “¡Basta de ajuste! ¡En defensa de la educación pública!”.
La medida incluirá marchas y protestas en distintas ciudades de la provincia, en reclamo de mejoras salariales, mayor presupuesto educativo, y la restitución de fondos nacionales como el FONID.
Sin embargo, mientras el gremio endurece su postura, los estudiantes fueguinos continúan pagando el costo más alto: más de la mitad de los días de clase del ciclo lectivo se han perdido por paros, asambleas y desobligaciones, dejando a miles de chicos sin continuidad pedagógica ni certidumbre sobre su aprendizaje.
Reclamos centrales del paro docente
El SUTEF, junto a CTERA, exige:
- La sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
- La urgente convocatoria a Paritarias Provinciales y Nacionales.
- Un plan de desendeudamiento real para las familias docentes.
- Mayor presupuesto para infraestructura, becas y comedores escolares.
- La restitución del FONID y el pago de sumas adeudadas.
- El respeto a los derechos previsionales y jubilatorios del sector.
- El rechazo al desfinanciamiento en educación, ciencia y tecnología.
Padres en alerta y chicos sin clases
Las familias fueguinas expresaron su profundo malestar ante una situación que parece no importarle ni al gremio ni a las autoridades educativas.
En lo que va del año, más de la mitad de los días que debía haber clases no se dictaron, generando un vacío educativo inédito.
“Los docentes hacen paro, pero nadie piensa en los chicos”, lamentan los padres, que reclaman una normalización urgente del ciclo lectivo.
