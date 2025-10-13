La historia se repite: SUTEF inicia un paro de 48 horas en adhesión al paro nacional docente

Este martes 14 de octubre, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) inicia un paro de 48 horas en adhesión al paro nacional docente convocado por CTERA, bajo la consigna: “¡Basta de ajuste! ¡En defensa de la educación pública!”.

La medida incluirá marchas y protestas en distintas ciudades de la provincia, en reclamo de mejoras salariales, mayor presupuesto educativo, y la restitución de fondos nacionales como el FONID.





Sin embargo, mientras el gremio endurece su postura, los estudiantes fueguinos continúan pagando el costo más alto: más de la mitad de los días de clase del ciclo lectivo se han perdido por paros, asambleas y desobligaciones, dejando a miles de chicos sin continuidad pedagógica ni certidumbre sobre su aprendizaje.





Reclamos centrales del paro docente





El SUTEF, junto a CTERA, exige: