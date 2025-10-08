Intentaron robar un termotanque y terminaron chocando durante la huida

Un insólito hecho delictivo ocurrió en la madrugada del jueves en Río Grande, cuando un vecino de la calle El Maitén sorprendió a dos individuos intentando sustraer un termotanque de su domicilio.

Según fuentes policiales, el dueño de la vivienda advirtió la maniobra y dio aviso tocando bocina, lo que provocó que los delincuentes abandonaran el artefacto y emprendieran la huida a bordo de un vehículo.





Sin embargo, en plena fuga, el conductor perdió el control y terminó colisionando contra un Ford Fiesta, lo que permitió la intervención inmediata de la Policía. Como resultado del operativo, uno de los sospechosos fue detenido, mientras que el otro logró escapar y es intensamente buscado por las autoridades.





Personal policial trabaja en el lugar realizando las pericias correspondientes y tomando declaraciones a testigos para avanzar con la investigación.