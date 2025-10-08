Intentaron robar un termotanque y terminaron chocando durante la huida

0 0 08 octubre 2025 2025-10-08T22:05:00-03:00 Editar esta nota

Intentaron robar un termotanque en Río Grande, chocaron durante la huida y uno de los sospechosos fue detenido por la Policía.

Dos hombres fueron sorprendidos robando un termotanque de una vivienda. Intentaron escapar en auto, pero chocaron contra otro vehículo. Uno logró fugarse y el otro fue detenido.
Un insólito hecho delictivo ocurrió en la madrugada del jueves en Río Grande, cuando un vecino de la calle El Maitén sorprendió a dos individuos intentando sustraer un termotanque de su domicilio.

Según fuentes policiales, el dueño de la vivienda advirtió la maniobra y dio aviso tocando bocina, lo que provocó que los delincuentes abandonaran el artefacto y emprendieran la huida a bordo de un vehículo.

Sin embargo, en plena fuga, el conductor perdió el control y terminó colisionando contra un Ford Fiesta, lo que permitió la intervención inmediata de la Policía. Como resultado del operativo, uno de los sospechosos fue detenido, mientras que el otro logró escapar y es intensamente buscado por las autoridades.

Personal policial trabaja en el lugar realizando las pericias correspondientes y tomando declaraciones a testigos para avanzar con la investigación.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,269,Espectaculos,86,Interes,2380,Interes General,3210,Internacionales,154,Locales,3754,Noticias Nacionales,1412,Policiale,6,Policiales,11407,Sociedad,5001,Tecno,76,Tendencias,141,Titulares,14580,Ultimas Noticias,12969,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Intentaron robar un termotanque y terminaron chocando durante la huida
Intentaron robar un termotanque y terminaron chocando durante la huida
Intentaron robar un termotanque en Río Grande, chocaron durante la huida y uno de los sospechosos fue detenido por la Policía.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMQCRijQi1LAhVcQzI4VsuBCzJw3pORmE0-Baq2ipL0x5BnNg5pm04BNXlXdkCEOfnuGVHHDUupUqb_QTFsKtvWPlalwhl8oOVqyL7rR7ELaYbcfwemRibczl_BMrBDO69RQgjqupyIiDOQtxnTSuh2-ARyWwwiYlfmUM3MqxatyflCshhyyCK/w640-h384/robo%20de%20termoitanque%20y%20fuga%20en%20coche.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMQCRijQi1LAhVcQzI4VsuBCzJw3pORmE0-Baq2ipL0x5BnNg5pm04BNXlXdkCEOfnuGVHHDUupUqb_QTFsKtvWPlalwhl8oOVqyL7rR7ELaYbcfwemRibczl_BMrBDO69RQgjqupyIiDOQtxnTSuh2-ARyWwwiYlfmUM3MqxatyflCshhyyCK/s72-w640-c-h384/robo%20de%20termoitanque%20y%20fuga%20en%20coche.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/intentaron-robar-un-termotanque-y.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/intentaron-robar-un-termotanque-y.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos