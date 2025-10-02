Guillermo Moreno en Río Grande: “Kicillof es un pibe que no sabe nada de economía”

En el marco de su visita a Río Grande, el dirigente peronista y referente de Fuerza Patria, Guillermo Moreno, volvió a cuestionar con dureza al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien acusó de no tener capacidad en materia económica.

“Lo conocí cuando era secretario de Política Económica. Se me presentó con libros de Keynes bajo el brazo, pero le dije claramente: el peronismo no es keynesiano, trabajamos con superávit. Desde el inicio ya pensaba mal la economía”, recordó Moreno, aludiendo a sus primeros cruces con Kicillof.





El ex funcionario aseguró que el actual gobernador “desoyó los consejos de no devaluar” y terminó “poniéndose la economía de sombrero”. En ese sentido, fue tajante: “Cuando piensa en la economía es horrible. Esa parte de Kicillof es muy mala”.





No obstante, reconoció que en la gestión bonaerense “no tiene quejas”: “La va llevando como puede, sin escándalos ni denuncias. Tiene una vida normal y eso lo valoro. Pero si pretende ser jefe del peronismo, eso no se gana con discursos, se gana en combate y poniendo el cuerpo. Y en eso, Kicillof todavía no demostró nada”.





Moreno también enfatizó que el liderazgo en el peronismo no se hereda ni se proclama, sino que se disputa: “Tiene derecho a intentarlo, pero si quiere conducir el movimiento, lo vamos a estar esperando en el barro. No solo Moreno: lo va a esperar todo el peronismo”.





Por último, sostuvo que Kicillof “reúne condiciones personales y éticas para aspirar a la presidencia”, aunque debería delegar la conducción económica en otro dirigente. “Si quiere ser presidente, que elija un buen ministro, porque él no puede serlo. Piensa mal la economía y cuando tuvo la oportunidad, lo demostró”.