Despiste y vuelco en Ushuaia: un joven perdió el control del auto cerca del Club Hípico

Un despiste y posterior vuelco se registró este lunes en la zona del Club Hípico Ushuaia, sobre la Ruta Nacional Nº 3 Sur, generando preocupación entre automovilistas que transitaban el sector.





El siniestro fue protagonizado por un Volkswagen Gol, conducido por Alexis Emanuel Rain, de 20 años, quien afortunadamente no sufrió lesiones.





Según relató el joven a los uniformados que acudieron al lugar, perdió el control del rodado al intentar esquivar otro vehículo que circulaba en sentido contrario, evitando la colisión pero terminando fuera de la calzada.





El automóvil quedó volcado a un costado del camino, y personal policial y de emergencia trabajó en el sitio para garantizar la seguridad y asistir al conductor.



