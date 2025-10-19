Choque entre un auto y una moto en Ushuaia: un joven sufrió lesiones leves

Un joven de 20 años sufrió lesiones leves tras chocar con un auto en Kuanip y Rubinos, en Ushuaia. Fue asistido por personal médico en el lugar.

El siniestro vial ocurrió este domingo en la intersección de Kuanip y Rubinos. El motociclista, de 20 años, fue asistido en el lugar por personal de emergencias.
Un nuevo accidente de tránsito se registró este domingo 19 de octubre en la ciudad de Ushuaia, cuando un automóvil y una motocicleta colisionaron en la intersección de las calles Kuanip y Rubinos, una zona de alto tránsito vehicular.

El hecho fue protagonizado por una motocicleta Honda Wave 110, conducida por Dylan Barrientos Maggui, de 20 años, y un automóvil Toyota Yaris negro, manejado por un hombre de 28 años.

Producto del impacto, el joven motociclista sufrió lesiones leves y fue asistido por personal médico en el lugar, sin necesidad de ser trasladado al hospital. Personal policial y de tránsito trabajó en el sitio del siniestro para ordenar la circulación y realizar las actuaciones correspondientes.

