Choque entre un auto y una moto en Ushuaia: un joven sufrió lesiones leves

Un nuevo accidente de tránsito se registró este domingo 19 de octubre en la ciudad de Ushuaia, cuando un automóvil y una motocicleta colisionaron en la intersección de las calles Kuanip y Rubinos, una zona de alto tránsito vehicular.

El hecho fue protagonizado por una motocicleta Honda Wave 110, conducida por Dylan Barrientos Maggui, de 20 años, y un automóvil Toyota Yaris negro, manejado por un hombre de 28 años.





Producto del impacto, el joven motociclista sufrió lesiones leves y fue asistido por personal médico en el lugar, sin necesidad de ser trasladado al hospital. Personal policial y de tránsito trabajó en el sitio del siniestro para ordenar la circulación y realizar las actuaciones correspondientes.