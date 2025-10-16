ATE se movilizó en Tierra del Fuego para exigir la reapertura de paritarias

ATE Tierra del Fuego se movilizó para exigir la reapertura de paritarias y una urgente recomposición salarial ante la pérdida del poder adquisitivo.

Los trabajadores estatales reclaman una urgente actualización salarial ante la pérdida del poder adquisitivo y la falta de respuestas del Gobierno de Gustavo Melella.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Tierra del Fuego, junto con su Comisión Directiva Provincial y Cuerpo de Delegados, se movilizó este jueves en toda la provincia para exigir la reapertura inmediata de paritarias y una recomposición salarial urgente frente a la inflación.

La protesta se realizó en distintos puntos de la provincia, teniendo el más visible en Ushuaia, sobre calle San Martin, hasta llegar enfrente de la casa de gobierno donde los estatales manifestaron su descontento con la política salarial del Gobierno provincial, que —según denuncian— mantiene congelados los sueldos mientras el costo de vida sigue disparándose.

“ATE sigue en lucha por salarios dignos y justicia social para todos los trabajadores del Estado”, remarcaron desde la conducción provincial, al tiempo que reclamaron una mesa de negociación “real, transparente y con voluntad política de mejorar las condiciones de los empleados públicos”.

Pérdida del poder adquisitivo y falta de respuestas

Los trabajadores sostienen que la última actualización salarial quedó totalmente desfasada frente a los aumentos de precios y tarifas, lo que genera una fuerte pérdida del poder adquisitivo, especialmente en los sectores más postergados de la administración pública.

Desde el gremio apuntaron directamente al gobernador Gustavo Melella y al Ministerio de Economía provincial, acusándolos de demorar la discusión paritaria y desatender los reclamos del sector público. “No se puede hablar de justicia social si los salarios están por debajo de la línea de pobreza. Queremos un Estado fuerte, pero con trabajadores reconocidos y bien remunerados”, expresaron los delegados durante la manifestación.

ATE advirtió que, de no haber respuestas concretas en los próximos días, podrían profundizar las medidas de fuerza con paros y movilizaciones masivas en toda la provincia.

ATE Tierra del Fuego se movilizó para exigir la reapertura de paritarias y una urgente recomposición salarial ante la pérdida del poder adquisitivo.
