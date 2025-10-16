ATE se movilizó en Tierra del Fuego para exigir la reapertura de paritarias

Pérdida del poder adquisitivo y falta de respuestas





Los trabajadores sostienen que la última actualización salarial quedó totalmente desfasada frente a los aumentos de precios y tarifas, lo que genera una fuerte pérdida del poder adquisitivo, especialmente en los sectores más postergados de la administración pública.





Desde el gremio apuntaron directamente al gobernador Gustavo Melella y al Ministerio de Economía provincial, acusándolos de demorar la discusión paritaria y desatender los reclamos del sector público. “No se puede hablar de justicia social si los salarios están por debajo de la línea de pobreza. Queremos un Estado fuerte, pero con trabajadores reconocidos y bien remunerados”, expresaron los delegados durante la manifestación.





ATE advirtió que, de no haber respuestas concretas en los próximos días, podrían profundizar las medidas de fuerza con paros y movilizaciones masivas en toda la provincia.