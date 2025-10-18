Allanamientos en el barrio Peniel 2 por hurto de garrafas: dos jóvenes bajo investigación en Ushuaia

La Policía Provincial de Tierra del Fuego llevó adelante este sábado allanamientos y requisas personales en el barrio Peniel 2 de Ushuaia, en el marco de una investigación por hurto de garrafas denunciado por un vecino de 61 años.

Las medidas judiciales fueron ordenadas por el Juzgado de Instrucción N.º 3 del Distrito Judicial Sur y arrojaron resultados positivos, con el secuestro de diversos elementos vinculados al hecho.





Los procedimientos se concretaron en los domicilios de Marcos Joaquín Díaz (26) y Santiago Ismael Díaz (26), donde los efectivos policiales incautaron bienes de interés para la causa.





Ambos fueron notificados de sus derechos y garantías procesales, mientras el juzgado continúa con las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer el robo.