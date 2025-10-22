Alerta sanitaria en Ushuaia: brote de coqueluche con 66 casos confirmados y críticas por la baja vacunación en niños y adultos

Preocupación en Ushuaia y operativo sanitario





En Ushuaia, más de 700 personas fueron identificadas como contactos estrechos y se desplegaron operativos de vacunación acelerada, profilaxis antibiótica y bloqueo epidemiológico en escuelas y centros de salud.

Sin embargo, profesionales del área advierten que el aumento de casos está directamente relacionado con la caída en los índices de vacunación.





Según datos oficiales, aunque la provincia alcanzó el 100% de cobertura en bebés y embarazadas, la inmunización cae al 69% en niños de 5 años y 70,5% en los de 11 años, dos edades clave para mantener la inmunidad colectiva.





En comparación, la media nacional tampoco alcanza los niveles esperados: 84,7% en la primera dosis, 83,5% en la segunda y 78,8% en la tercera, valores que dejan amplias brechas de vulnerabilidad.



