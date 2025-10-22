Alerta sanitaria en Ushuaia: brote de coqueluche con 66 casos confirmados y críticas por la baja vacunación en niños y adultos

Ushuaia registra 66 casos de coqueluche y lidera la tasa nacional. El brote expone la baja vacunación infantil y preocupa a las autoridades sanitarias

La capital fueguina concentra más de un 20% de los contagios registrados en el país. Ya hay 66 casos confirmados en Ushuaia y cuatro muertes en menores de dos años a nivel nacional. El Ministerio de Salud advierte que la baja cobertura de vacunas podría agravar el brote.
La situación sanitaria en Ushuaia vuelve a generar preocupación. Desde julio, la ciudad enfrenta un brote de coqueluche (también conocida como tos convulsa o tos ferina) con 66 casos confirmados, según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación.

El número representa más del 20% de los 333 contagios registrados en todo el país hasta mediados de octubre, y coloca a Tierra del Fuego como la provincia con mayor tasa de incidencia nacional, con 23,6 casos por cada 100.000 habitantes, casi 15 veces más que en la Ciudad de Buenos Aires.

El dato se da en un contexto donde cuatro bebés menores de dos años murieron por esta enfermedad a nivel nacional durante 2025, mientras el sistema sanitario busca contener la expansión del brote.

Preocupación en Ushuaia y operativo sanitario

En Ushuaia, más de 700 personas fueron identificadas como contactos estrechos y se desplegaron operativos de vacunación acelerada, profilaxis antibiótica y bloqueo epidemiológico en escuelas y centros de salud.
Sin embargo, profesionales del área advierten que el aumento de casos está directamente relacionado con la caída en los índices de vacunación.

Según datos oficiales, aunque la provincia alcanzó el 100% de cobertura en bebés y embarazadas, la inmunización cae al 69% en niños de 5 años y 70,5% en los de 11 años, dos edades clave para mantener la inmunidad colectiva.

En comparación, la media nacional tampoco alcanza los niveles esperados: 84,7% en la primera dosis, 83,5% en la segunda y 78,8% en la tercera, valores que dejan amplias brechas de vulnerabilidad.

Qué es la coqueluche y por qué preocupa

La coqueluche es una enfermedad respiratoria causada por la bacteria Bordetella pertussis, que se transmite de persona a persona por gotitas respiratorias. Produce una tos intensa, persistente y espasmódica, que puede durar semanas e incluso provocar neumonías, convulsiones o apneas en bebés.

“La enfermedad es especialmente grave en lactantes menores de dos meses, y por eso la vacunación oportuna de los adultos y embarazadas es fundamental”, explicó la infectóloga Elena Obieta, mientras que el médico Ricardo Tejeiro advirtió que “menos del 80% de la población tiene las dosis completas, por eso estos brotes se repiten”.

El brote más alto en el país

De acuerdo al Boletín Epidemiológico Nacional, siete provincias concentran el mayor número de casos: Córdoba, Salta, Buenos Aires, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Tierra del Fuego, siendo esta última la más afectada proporcionalmente.

Las cadenas de contagio en Ushuaia se originaron principalmente en establecimientos educativos, donde se detectaron los primeros focos. Por ello, el Ministerio reforzó la vacunación entre docentes, personal de salud y niños menores de 12 meses. Además, se distribuyeron 500 tratamientos de azitromicina y 300 dosis de vacuna séxtuple para acelerar la cobertura de la población infantil.

