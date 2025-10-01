Accidente en el barrio La Cantera: un auto chocó contra un poste

Durante la madrugada de este miércoles se registró un accidente de tránsito en el barrio La Cantera, donde un Chevrolet Corsa terminó impactando contra un poste del tendido público.

De acuerdo a los primeros datos aportados por fuentes de seguridad, el rodado carecía de la documentación en regla, situación que agrava el hecho y podría derivar en sanciones adicionales.





Hasta el momento no se brindaron informes oficiales sobre el estado de salud del conductor, quien debió ser asistido tras el fuerte impacto. Personal policial se hizo presente en el lugar para realizar las pericias correspondientes y controlar la circulación en la zona.





El siniestro se suma a una serie de choques ocurridos en los últimos días en distintos barrios de Ushuaia, varios de ellos vinculados a irregularidades en la documentación o en las condiciones de manejo, lo que vuelve a poner en agenda el debate sobre la seguridad vial y los controles de tránsito en la ciudad.