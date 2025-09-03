(Vídeo) Reclamo por el estado del Centro Infantil Integrado en Ushuaia

Padres y vecinos denuncian el abandono del Centro Infantil Integrado en Ushuaia: filtraciones, frío y condiciones indignas para los chicos.
El Centro Infantil Integrado de Ushuaia se encuentra en la mira de la comunidad educativa y de los padres que envían a sus hijos, quienes aseguran que el espacio está en condiciones indignas debido a la falta de mantenimiento por parte del gobierno provincial.
Las denuncias apuntan a filtraciones de agua, problemas de calefacción y un edificio deteriorado, que ponen en riesgo no solo el desarrollo de las actividades, sino también la salud de los chicos. “Es una vergüenza que un espacio que debería garantizar contención y cuidado para nuestros hijos esté así. Nadie se hace cargo y el abandono es total”, manifestaron padres a este medio.
Pese a los reiterados pedidos de reparación, las autoridades provinciales, siguen sin dar respuestas concretas. Mientras tanto, los niños y el personal conviven a diario con frío, humedad y un edificio que se cae a pedazos.
El reclamo crece y los vecinos exigen que el intendente y su equipo dejen de priorizar gastos superfluos y destinen recursos a lo esencial: garantizar condiciones dignas en un centro que es clave para la infancia en Ushuaia.
Que tiene que ver el Municipio!! Esto depende de la Provincia específicamente del ministerio de bienestar ciudadano y justicia que depende de la bruja Chaperon y su séquito de inoperantes como Mariano Ponce y Gisel RiosResponderBorrar
Ese Centro Integrado depende del Gobierno de la Provincia ¿ Que responsabilidad tiene el Municipio?ResponderBorrar