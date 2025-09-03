(Vídeo) Reclamo por el estado del Centro Infantil Integrado en Ushuaia

El Centro Infantil Integrado de Ushuaia se encuentra en la mira de la comunidad educativa y de los padres que envían a sus hijos, quienes aseguran que el espacio está en condiciones indignas debido a la falta de mantenimiento por parte del gobierno provincial.

Las denuncias apuntan a filtraciones de agua, problemas de calefacción y un edificio deteriorado, que ponen en riesgo no solo el desarrollo de las actividades, sino también la salud de los chicos. “Es una vergüenza que un espacio que debería garantizar contención y cuidado para nuestros hijos esté así. Nadie se hace cargo y el abandono es total”, manifestaron padres a este medio.





Pese a los reiterados pedidos de reparación, las autoridades provinciales, siguen sin dar respuestas concretas. Mientras tanto, los niños y el personal conviven a diario con frío, humedad y un edificio que se cae a pedazos.





El reclamo crece y los vecinos exigen que el intendente y su equipo dejen de priorizar gastos superfluos y destinen recursos a lo esencial: garantizar condiciones dignas en un centro que es clave para la infancia en Ushuaia.



