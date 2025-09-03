(Vídeo) Reclamo por el estado del Centro Infantil Integrado en Ushuaia

Padres y vecinos denuncian el abandono del Centro Infantil Integrado en Ushuaia: filtraciones, frío y condiciones indignas para los chicos.

Padres y vecinos denuncian el deterioro del Centro Infantil Integrado de Ushuaia. Falta de mantenimiento, filtraciones y condiciones precarias marcan el día a día de los chicos que asisten al lugar.

El Centro Infantil Integrado de Ushuaia se encuentra en la mira de la comunidad educativa y de los padres que envían a sus hijos, quienes aseguran que el espacio está en condiciones indignas debido a la falta de mantenimiento por parte del gobierno provincial.

Las denuncias apuntan a filtraciones de agua, problemas de calefacción y un edificio deteriorado, que ponen en riesgo no solo el desarrollo de las actividades, sino también la salud de los chicos. “Es una vergüenza que un espacio que debería garantizar contención y cuidado para nuestros hijos esté así. Nadie se hace cargo y el abandono es total”, manifestaron padres a este medio.

Pese a los reiterados pedidos de reparación, las autoridades provinciales, siguen sin dar respuestas concretas. Mientras tanto, los niños y el personal conviven a diario con frío, humedad y un edificio que se cae a pedazos.

El reclamo crece y los vecinos exigen que el intendente y su equipo dejen de priorizar gastos superfluos y destinen recursos a lo esencial: garantizar condiciones dignas en un centro que es clave para la infancia en Ushuaia.

  1. Anónimoseptiembre 03, 2025

    EN LA ESCUELA 3 HAY OLOR A GAS Y LA DIRECTORA NO HACE NADA, ESTA SITUACION PONE EN PELIGRO A LOS ALUMNOS.

  2. Anónimoseptiembre 03, 2025

    Mientras a los niños le dan polenta el gobernador Melella se come la.mejor comida y tiene a sus funcionarios gordos.

  3. Anónimoseptiembre 03, 2025

    Vengan turistas del mundo vengan a ver como dos locos dejan sin educacion a toda una provincia vengan a ver!!

  4. Anónimoseptiembre 03, 2025

    Murcia ybsu adan de destruir puertos junto a la vieja urquiza y a los soretes de los adrianes
    Ahora superado el tema de dinero que les robaba la vuoto con su ley de pañuelo verde
    Ahora retomaron la idea con mirgor
    Hacer el esificio de catamaranes para eso tienen trabajando al boludo de salvador y una vez este el esificio se lonceden a mirgor para que lo explote. Y ellos quedan con locales comerciales
    Esa es la inversion privada de urquiza murcia y villegas

    Los reaponsables de arruinar un ente por una moneda

    https://www.dpp.gob.ar/web/nuevas-autoridades/

  5. Anónimoseptiembre 03, 2025

    Que tiene que ver el Municipio!! Esto depende de la Provincia específicamente del ministerio de bienestar ciudadano y justicia que depende de la bruja Chaperon y su séquito de inoperantes como Mariano Ponce y Gisel Rios

  6. Anónimoseptiembre 03, 2025

    Este es un cambio de paradigma....no invertir en nada y que se caiga y destruya todo lo que alguna vez fue del Estado.....lo único que no cambia es la tajada que se lleva el funcionario de turno

  7. Anónimoseptiembre 03, 2025

    El enojo del sutef y otros gremios es para la gilada. Lo que no quieren es que la libertad avanza gane en TDF. El enojo, las marchas y el acampe solo es temporal. Estos están casados desde el primer día Y solo arreglan que ingresen sus familiares. Esto ya es habitual en tiempos de campaña

  8. Anónimoseptiembre 03, 2025

    Jodanse por votar para el culo

  9. Anónimoseptiembre 03, 2025

    Peor esta el IPRA con el ñoqui de Arosteguichar y los forros de Diego Pieroti y Osvaldo pajita brava Hillar, !!! MELELLA TELEFONOOOOOOOOOOOOOOOOOOO METEN FAMILIARES AMIGOS Y AMANTES """ EL TURCO Hillar SE COME A LORENA REINOOOO DIR DE CONTABLE !!! vieja zoraaaa un pete x un cargo !!!

  10. Anónimoseptiembre 04, 2025

    Que vergüenza
    NUNCA JAMAS LOS COLEGIOS ESTUVIERON TAN ROTOS SUCIOS Y ABANDONADOS
    Y ESO QUE NUNCA TIENEN CLASE.
    MELELLA SOS UN DESASTRE TE VAMOS A ENJUICIAR Y LA PENA SERA COSERTE EL CULO...

  11. Anónimoseptiembre 04, 2025

    Ese Centro Integrado depende del Gobierno de la Provincia ¿ Que responsabilidad tiene el Municipio?

