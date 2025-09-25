Ushuaia recibió al primer crucero antártico de la temporada 2025-2026

La capital fueguina dio inicio oficial a la temporada de cruceros antárticos 2025-2026 con la llegada del Magellan Explorer, una moderna embarcación diseñada para expediciones en aguas australes.

El buque cuenta con capacidad para 100 pasajeros y 60 tripulantes, e incluye servicios de alto nivel como salón panorámico, comedor, gimnasio, clínica médica y 10 botes Zodiac destinados a los desembarcos en distintos puntos de la Antártida.





Una de sus principales características es el compromiso ambiental, ya que dispone de motores de última generación, sistemas de recuperación de calor y protocolos estrictos de reducción de emisiones y gestión de residuos, minimizando así el impacto sobre los frágiles ecosistemas polares.





El arribo del crucero marca el inicio de una etapa clave para el turismo y la logística en Tierra del Fuego, consolidando a Ushuaia como la puerta de entrada al continente blanco y como un centro estratégico de conexión global. El comienzo de la temporada augura un fuerte movimiento económico y turístico, que dinamizará tanto a la ciudad como a toda la región.