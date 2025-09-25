Ushuaia recibió al primer crucero antártico de la temporada 2025-2026

3 0 25 septiembre 2025 2025-09-25T02:10:00-03:00 Editar esta nota

Con el arribo del Magellan Explorer, Ushuaia abrió la temporada de cruceros antárticos 2025-2026 y se consolida como puerta de entrada a la Antártida.

Con el arribo del Magellan Explorer, Ushuaia inauguró la temporada de cruceros antárticos. La ciudad se consolida como puerta de entrada al continente blanco.
La capital fueguina dio inicio oficial a la temporada de cruceros antárticos 2025-2026 con la llegada del Magellan Explorer, una moderna embarcación diseñada para expediciones en aguas australes.

El buque cuenta con capacidad para 100 pasajeros y 60 tripulantes, e incluye servicios de alto nivel como salón panorámico, comedor, gimnasio, clínica médica y 10 botes Zodiac destinados a los desembarcos en distintos puntos de la Antártida.

Una de sus principales características es el compromiso ambiental, ya que dispone de motores de última generación, sistemas de recuperación de calor y protocolos estrictos de reducción de emisiones y gestión de residuos, minimizando así el impacto sobre los frágiles ecosistemas polares.

El arribo del crucero marca el inicio de una etapa clave para el turismo y la logística en Tierra del Fuego, consolidando a Ushuaia como la puerta de entrada al continente blanco y como un centro estratégico de conexión global. El comienzo de la temporada augura un fuerte movimiento económico y turístico, que dinamizará tanto a la ciudad como a toda la región.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 3
  1. Anónimoseptiembre 25, 2025

    SE corrió la noticia de que entra a trabajar cualquiera a puertos con sueldos por encima de los U$S 5.000 (como la hija de carlitos córdoba querido) y vienen en malón a pedir vacantes, cuál es la noticia?

    ResponderBorrar
  2. Anónimoseptiembre 25, 2025

    Es el segundo ya torpe, date cuenta

    ResponderBorrar
  3. Anónimoseptiembre 25, 2025

    ESTA BIEN ESTA BIEN ,TIENE QUE ENTRAR PLATITA AL PUERTO PARA QUE MELELLA TIENE PARA REPARTIR CON SUS CAJEROS DEL OSEF

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,267,Espectaculos,83,Interes,2367,Interes General,3190,Internacionales,152,Locales,3672,Noticias Nacionales,1400,Policiale,5,Policiales,11382,Sociedad,4979,Tecno,76,Tendencias,130,Titulares,14487,Ultimas Noticias,12876,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Ushuaia recibió al primer crucero antártico de la temporada 2025-2026
Ushuaia recibió al primer crucero antártico de la temporada 2025-2026
Con el arribo del Magellan Explorer, Ushuaia abrió la temporada de cruceros antárticos 2025-2026 y se consolida como puerta de entrada a la Antártida.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzpSxOqzP_kACXS8RJASHEuIta83ff03fm6SDyPnbCfBYsSM-1IpuBMOF6U2veXj_a2YENSbnuW4ElcnjkfW9YHjGq1md_vyQeohdjN-LyQRHa4rWNQmHp8xZAnKFKA4vHs59FK4rAJNU70FWUmloxYxkI2ob6_zmye_G4hPh8w_0Vv31Kr4jt/w640-h384/empezo%20la%20temporada%20de%20cruceros%20arribando%20a%20ushuaia.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzpSxOqzP_kACXS8RJASHEuIta83ff03fm6SDyPnbCfBYsSM-1IpuBMOF6U2veXj_a2YENSbnuW4ElcnjkfW9YHjGq1md_vyQeohdjN-LyQRHa4rWNQmHp8xZAnKFKA4vHs59FK4rAJNU70FWUmloxYxkI2ob6_zmye_G4hPh8w_0Vv31Kr4jt/s72-w640-c-h384/empezo%20la%20temporada%20de%20cruceros%20arribando%20a%20ushuaia.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/ushuaia-recibio-al-primer-crucero.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/ushuaia-recibio-al-primer-crucero.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos