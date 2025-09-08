Una camioneta de turismo volcó en Ushuaia: milagrosamente no hubo heridos

Una camioneta de turismo volcó en calle Martial, Ushuaia. La Toyota SW4 perdió el control por una falla en un neumático. No hubo heridos.
En los primeros minutos de este lunes 8 de septiembre, se registró un accidente de tránsito en calle Martial, en inmediaciones del refugio Cauquén, donde una camioneta afectada a una empresa de turismo terminó volcada.
Se trató de una Toyota SW4 gris, cuyo conductor relató que una avería en un neumático provocó la pérdida de control del vehículo, lo que derivó en el vuelco sobre la calzada nevada.
A pesar de lo impactante del episodio, no se registraron personas lesionadas, lo que fue considerado un verdadero milagro teniendo en cuenta las condiciones del camino y la magnitud del vuelco. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 2ª de Ushuaia, quienes intervinieron para asistir y garantizar la seguridad en la zona.
Osea no tenia el rto ,vamos si vas a una velocidad moderada no te va a pasar ,cuando mucho va a pasar un sustito ,pero no volcar,estas camionetas siempre andan rapido ,ese fue el problema que estuviste,a otro perro con ese huesoResponderBorrar
Van a las chapas los de turismo. Los pobres turistas quedan vizcos de tanto tratar de ver el paisajeResponderBorrar
Manco chofer de veranoResponderBorrar
hay que venir mas despacito ... porque esta hecha bolsa la calleResponderBorrar