Una camioneta de turismo volcó en Ushuaia: milagrosamente no hubo heridos

En los primeros minutos de este lunes 8 de septiembre, se registró un accidente de tránsito en calle Martial, en inmediaciones del refugio Cauquén, donde una camioneta afectada a una empresa de turismo terminó volcada.





Se trató de una Toyota SW4 gris, cuyo conductor relató que una avería en un neumático provocó la pérdida de control del vehículo, lo que derivó en el vuelco sobre la calzada nevada.





A pesar de lo impactante del episodio, no se registraron personas lesionadas, lo que fue considerado un verdadero milagro teniendo en cuenta las condiciones del camino y la magnitud del vuelco. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 2ª de Ushuaia, quienes intervinieron para asistir y garantizar la seguridad en la zona.