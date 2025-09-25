Un Fiat Uno y un Volkswagen Golf chocaron. Bomberos rescataron a los ocupantes atrapados y tres personas resultaron heridas.

El siniestro ocurrió en Avenida San Martín, enfrente de la anonima, en río grande. Estuvo protagonizado por un Fiat Uno y un Volkswagen Golf, cuyos conductores resultaron lesionados, al igual que una mujer que viajaba como acompañante en uno de los rodados.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal policial y del Hospital Regional Río Grande, que desplegaron un importante operativo de emergencia. Los bomberos debieron utilizar herramientas de rescate para abrir el Fiat Uno y liberar a los ocupantes que habían quedado atrapados dentro del habitáculo.





Las víctimas fueron trasladadas de inmediato al hospital local para recibir atención médica, mientras la zona permaneció restringida al tránsito hasta la finalización de las tareas de auxilio y peritaje. Las autoridades investigan las circunstancias que derivaron en el violento choque.