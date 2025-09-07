Trabajo forense: científicos del CADIC realizan necropsia a la orca hallada en la bahía San Sebastián

Investigadores del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC – Conicet) realizan la necropsia de la orca hallada días atrás en la bahía San Sebastián, a unos dos kilómetros del puesto fronterizo, sobre el camino costero. El procedimiento se enmarca en el proyecto IMMA (Investigaciones en Mamíferos Marinos Australes)

El equipo de especialistas trabaja en el lugar con trajes de bioseguridad, extrayendo órganos y tejidos que serán trasladados a laboratorio para su análisis. El objetivo es determinar las causas de la muerte y obtener datos biológicos que aporten al conocimiento y la conservación de la especie.





Los científicos remarcaron que este tipo de estudios resulta fundamental para evaluar el estado sanitario de los mamíferos marinos del Atlántico Sur y comprender mejor los factores ambientales que influyen en su supervivencia.





El hallazgo de la orca, que llevaba varios días muerta, despertó gran interés en la comunidad científica dado que se trata de un depredador tope y que los varamientos de esta especie son poco frecuentes en Tierra del Fuego.





El trabajo forense permitirá no solo esclarecer el motivo del deceso, sino también generar información valiosa para la investigación y la conservación de las orcas en la región austral.