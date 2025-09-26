Tierra del Fuego: la nafta aumentó por quinta vez en septiembre y ya supera los $1300

La nafta aumentó por quinta vez en septiembre en Tierra del Fuego. La Súper ya cuesta $1135, la Infinia $1345 y el Diésel $1317.
Tierra Del Fuego. – Los fueguinos vuelven a sentir el impacto en el bolsillo con el quinto aumento del mes en los combustibles, aplicados bajo la nueva modalidad de ajuste denominada “micropricing”, que consiste en incrementos periódicos y en pequeñas dosis, pero reiteradas.
En agosto, el litro de nafta Súper costaba $1015 y la Infinia $1213. Ahora, los valores vigentes desde este jueves muestran una fuerte escalada:
- Nafta Súper: $1135
- Infinia: $1345
- Diésel: $1317
- Infinia Diésel: $1522
Esta metodología genera una mayor variabilidad en los precios, ya que en una misma estación pueden registrarse hasta cinco ajustes diarios.
El incremento constante preocupa a los automovilistas y al sector del transporte, que advierten sobre un efecto en cascada en los costos de bienes y servicios en toda la provincia.
y si , esta bien, la traen de somalia a la nafta es caro el flete, ah. perdon....ResponderBorrar
son chorros, por ahi se estan choreando todo. y nadie les dice nada, ni oficialistas ni opositores.
Viva la libertad bobo!.. se acabó el todo para todos. No?… jajajjjajajaja vacaciones?.. essssssta!. Toma!.ResponderBorrar
viva la libertad!!! boludos!!!ResponderBorrar
En Francia aumentan un 1 peso el combustible y queman todo, acá todos contentosResponderBorrar