Tierra del Fuego: la nafta aumentó por quinta vez en septiembre y ya supera los $1300

Tierra Del Fuego. – Los fueguinos vuelven a sentir el impacto en el bolsillo con el quinto aumento del mes en los combustibles, aplicados bajo la nueva modalidad de ajuste denominada “micropricing”, que consiste en incrementos periódicos y en pequeñas dosis, pero reiteradas.





En agosto, el litro de nafta Súper costaba $1015 y la Infinia $1213. Ahora, los valores vigentes desde este jueves muestran una fuerte escalada:

Nafta Súper: $1135

Infinia: $1345

Diésel: $1317

Infinia Diésel: $1522

Esta metodología genera una mayor variabilidad en los precios, ya que en una misma estación pueden registrarse hasta cinco ajustes diarios.





El incremento constante preocupa a los automovilistas y al sector del transporte, que advierten sobre un efecto en cascada en los costos de bienes y servicios en toda la provincia.