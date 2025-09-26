Tierra del Fuego: la nafta aumentó por quinta vez en septiembre y ya supera los $1300

4 0 26 septiembre 2025 2025-09-26T00:01:00-03:00 Editar esta nota

La nafta aumentó por quinta vez en septiembre en Tierra del Fuego. La Súper ya cuesta $1135, la Infinia $1345 y el Diésel $1317.

Los combustibles volvieron a subir en Tierra del Fuego. Con la modalidad de “micropricing”, los precios cambian hasta cinco veces por día en algunas estaciones.

Tierra Del Fuego. – Los fueguinos vuelven a sentir el impacto en el bolsillo con el quinto aumento del mes en los combustibles, aplicados bajo la nueva modalidad de ajuste denominada “micropricing”, que consiste en incrementos periódicos y en pequeñas dosis, pero reiteradas.

En agosto, el litro de nafta Súper costaba $1015 y la Infinia $1213. Ahora, los valores vigentes desde este jueves muestran una fuerte escalada:
  • Nafta Súper: $1135
  • Infinia: $1345
  • Diésel: $1317
  • Infinia Diésel: $1522
Esta metodología genera una mayor variabilidad en los precios, ya que en una misma estación pueden registrarse hasta cinco ajustes diarios.

El incremento constante preocupa a los automovilistas y al sector del transporte, que advierten sobre un efecto en cascada en los costos de bienes y servicios en toda la provincia.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 4
  1. Anónimoseptiembre 26, 2025

    y si , esta bien, la traen de somalia a la nafta es caro el flete, ah. perdon....
    son chorros, por ahi se estan choreando todo. y nadie les dice nada, ni oficialistas ni opositores.

    ResponderBorrar
  2. Anónimoseptiembre 26, 2025

    Viva la libertad bobo!.. se acabó el todo para todos. No?… jajajjjajajaja vacaciones?.. essssssta!. Toma!.

    ResponderBorrar
  3. Anónimoseptiembre 26, 2025

    viva la libertad!!! boludos!!!

    ResponderBorrar
  4. Anónimoseptiembre 26, 2025

    En Francia aumentan un 1 peso el combustible y queman todo, acá todos contentos

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,267,Espectaculos,83,Interes,2368,Interes General,3192,Internacionales,152,Locales,3679,Noticias Nacionales,1401,Policiale,5,Policiales,11385,Sociedad,4981,Tecno,76,Tendencias,133,Titulares,14495,Ultimas Noticias,12884,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Tierra del Fuego: la nafta aumentó por quinta vez en septiembre y ya supera los $1300
Tierra del Fuego: la nafta aumentó por quinta vez en septiembre y ya supera los $1300
La nafta aumentó por quinta vez en septiembre en Tierra del Fuego. La Súper ya cuesta $1135, la Infinia $1345 y el Diésel $1317.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKlu2pap5VuVDjG1-EUuXj3v-z1smLiS19tWhSbfu-46dNPNmPvv5zulUVpOQ09LjybQFktvnc8K0kvJRZx_MSIPlKIy19e7ZvXTtpjhon81rDv1j9jBrbNzyLq4wDO1sTKwXTd9Aa7Z520SeaNngsN7TKuSlO4vzVoPEs1KF5ZrEoPzPOSeVp/w640-h384/aumento%20de%20nafta%20en%20tierra%20del%20fuego.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKlu2pap5VuVDjG1-EUuXj3v-z1smLiS19tWhSbfu-46dNPNmPvv5zulUVpOQ09LjybQFktvnc8K0kvJRZx_MSIPlKIy19e7ZvXTtpjhon81rDv1j9jBrbNzyLq4wDO1sTKwXTd9Aa7Z520SeaNngsN7TKuSlO4vzVoPEs1KF5ZrEoPzPOSeVp/s72-w640-c-h384/aumento%20de%20nafta%20en%20tierra%20del%20fuego.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/tierra-del-fuego-la-nafta-aumento-por.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/tierra-del-fuego-la-nafta-aumento-por.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos