Tierra del Fuego emitirá deuda por $3.500 millones para cubrir déficit de caja

Tierra del Fuego emitirá Letras del Tesoro por $3.500 millones con tasa del 56% para cubrir déficit de caja, garantizadas con coparticipación.
El Gobierno de Tierra del Fuego avanzará con una nueva emisión de deuda por $3.505.000.000, en el marco del Programa de Emisión y Colocación de Letras del Tesoro 2025, según quedó oficializado a través de la Resolución 784/25 publicada este lunes 22 de septiembre en el Boletín Oficial.
La medida, instrumentada por el Ministerio de Economía, tiene como objetivo cubrir deficiencias estacionales de caja, en línea con lo establecido por el artículo 79 de la Ley Provincial N° 495, que habilita a la Tesorería a emitir Letras del Tesoro hasta el monto fijado en el Presupuesto General.
De acuerdo a lo dispuesto, las Letras del Tesoro Serie II Clase 1 tendrán fecha de emisión y liquidación el 23 de septiembre de 2025, con vencimiento al 23 de octubre de 2025.
El instrumento se emitirá a una tasa de interés fija del 56,22%, con cálculo exacto de los días del año, y los pagos serán canalizados a través de Caja de Valores S.A..
Garantía y condiciones
La colocación se realizará en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y en otros mercados autorizados, y contará como garantía la cesión de recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, lo que asegura el cobro a los tenedores.
Cabe recordar que el Presupuesto 2025, aprobado por la Ley Provincial N°1580 y promulgado mediante Decreto N°3127/24, fijó en $14.000 millones el tope de emisión de Letras para el ejercicio vigente.
De esta manera, el Ejecutivo fueguino suma un nuevo endeudamiento en el marco de la Emergencia Financiera, apelando a la herramienta de corto plazo para sostener las cuentas provinciales.
