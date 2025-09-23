Tierra del Fuego emitirá deuda por $3.500 millones para cubrir déficit de caja

El Gobierno de Tierra del Fuego avanzará con una nueva emisión de deuda por $3.505.000.000, en el marco del Programa de Emisión y Colocación de Letras del Tesoro 2025, según quedó oficializado a través de la Resolución 784/25 publicada este lunes 22 de septiembre en el Boletín Oficial.

La medida, instrumentada por el Ministerio de Economía, tiene como objetivo cubrir deficiencias estacionales de caja, en línea con lo establecido por el artículo 79 de la Ley Provincial N° 495, que habilita a la Tesorería a emitir Letras del Tesoro hasta el monto fijado en el Presupuesto General.





De acuerdo a lo dispuesto, las Letras del Tesoro Serie II Clase 1 tendrán fecha de emisión y liquidación el 23 de septiembre de 2025, con vencimiento al 23 de octubre de 2025.





El instrumento se emitirá a una tasa de interés fija del 56,22%, con cálculo exacto de los días del año, y los pagos serán canalizados a través de Caja de Valores S.A..