Siniestro vial en Alem al 2000: un Ford Ka impactó contra un auto estacionado

Un nuevo siniestro vial ocurrió este lunes en la ciudad de Ushuaia, sobre calle Alem al 2000, cuando un Ford Ka, conducido por un hombre de 42 años, impactó contra un Chevrolet Aveo que se encontraba estacionado en el lugar.

Según relató el propio conductor, la pérdida de control del vehículo se debió a un desperfecto mecánico.





El hombre fue trasladado de manera preventiva al Hospital Regional Ushuaia, donde tras las evaluaciones médicas recibió el alta al confirmarse que no presentaba lesiones. La Policía de la Provincia intervino en el lugar y labró las actuaciones correspondientes.