Siniestro vial en Alem al 2000: un Ford Ka impactó contra un auto estacionado

Un Ford Ka chocó contra un auto estacionado en Alem al 2000, Ushuaia. El conductor fue trasladado al hospital y dado de alta sin lesiones.

Un hombre de 42 años perdió el control de su vehículo en calle Alem al 2000 e impactó contra un Chevrolet Aveo estacionado. Fue trasladado al hospital.
Un nuevo siniestro vial ocurrió este lunes en la ciudad de Ushuaia, sobre calle Alem al 2000, cuando un Ford Ka, conducido por un hombre de 42 años, impactó contra un Chevrolet Aveo que se encontraba estacionado en el lugar.

Según relató el propio conductor, la pérdida de control del vehículo se debió a un desperfecto mecánico.

El hombre fue trasladado de manera preventiva al Hospital Regional Ushuaia, donde tras las evaluaciones médicas recibió el alta al confirmarse que no presentaba lesiones. La Policía de la Provincia intervino en el lugar y labró las actuaciones correspondientes.

