Ruta 3: una camioneta chocó contra una vaca en cercanías del río Milna

Una Hilux chocó contra un vacío en la Ruta 3, cerca del río Milna. Una mujer resultó herida y fue trasladada al hospital.

Un accidente de tránsito se registró este lunes por la noche en la Ruta Nacional N°3, donde una camioneta Toyota Hilux impactó contra un animal. Una mujer fue trasladada al hospital.
Un nuevo accidente se produjo en la Ruta Nacional N°3, a la altura del km 2982, en cercanías al río Milna, cuando una Toyota Hilux roja, que circulaba en sentido norte–sur, chocó contra un vacío que se encontraba sobre la calzada.

El vehículo era conducido por Gabriel Abascal (56), quien viajaba acompañado por Josefina Martinelli (48). Producto del fuerte impacto, la mujer sufrió dolencias y debió ser trasladada al Hospital Modular para una mejor atención médica.

El animal quedó tendido sin vida sobre la banquina. En el lugar trabajaron personal policial, Protección Civil, Bomberos Voluntarios y la División Policía Científica, que realizaron las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del siniestro.

La peligrosidad de los animales sueltos en rutas de Tierra del Fuego, un problema recurrente que representa un riesgo permanente para los automovilistas.

