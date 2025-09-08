Ruta 3: una camioneta chocó contra una vaca en cercanías del río Milna

Una Hilux chocó contra un vacío en la Ruta 3, cerca del río Milna. Una mujer resultó herida y fue trasladada al hospital.

Un nuevo accidente se produjo en la Ruta Nacional N°3, a la altura del km 2982, en cercanías al río Milna, cuando una Toyota Hilux roja, que circulaba en sentido norte–sur, chocó contra un vacío que se encontraba sobre la calzada.