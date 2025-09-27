Reclaman al Concejo tratar la regulación del transporte por plataformas digitales en Ushuaia

El concejal Vladimir Espeche pidió una reunión urgente para debatir proyectos de ordenanza que regulen el servicio de transporte privado a través de plataformas digitales. Apuntó a la falta de gestión del Municipio, que agrava la crisis del sector.
La problemática del transporte en Ushuaia vuelve a quedar en el centro del debate. El concejal Vladimir Espeche presentó una nota solicitando al presidente de la Comisión N°4 del Concejo Deliberante que convoque de manera urgente a una reunión para tratar los proyectos de ordenanza vinculados a la regulación del servicio de transporte privado mediante plataformas digitales, como Uber y aplicaciones similares.

En su pedido, Espeche fue contundente: recordó que la falta de acción del ha profundizado la crisis, afectando tanto a vecinos y vecinas como a quienes trabajan detrás del volante.

“No podemos seguir sin planificación ni gestión en un tema tan sensible como el transporte. Debemos dar certezas a los trabajadores y trabajadoras del sector, así como también a los usuarios que dependen a diario de estos servicios”, expresó el edil.

La iniciativa busca dar respuestas concretas en un escenario de creciente tensión: taxis, remises y choferes de aplicaciones digitales conviven hoy en un marco de informalidad, con escasos controles y sin una normativa que garantice condiciones claras de competencia.

Planteo que el transito es fundamental reglamentarlo, en sus distintas facetas. El concejal reafirmó que su objetivo es acompañar a los vecinos y vecinas y dar respuestas a las demandas tanto de usuarios como de los trabajadores del transporte de pasajeros.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiKiYcwj_i9hBzOUs_uAbg5RtHOYavYj3ulryDxEmcYqYE21SlHKdAK0YGRyWhLwtZLXwwInFAqN1X7UqOKiluGLcoPvZtERhDLrFgenKLdPzQYjCIxmKTtFnUoXmOQFs35TeNiBTHQL4h3rkCzDvJibsF0GZi0n6K6CeukziBORtxWwx9JN4Q/w640-h370/uber%20vs%20taxi%20ushuaia.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiKiYcwj_i9hBzOUs_uAbg5RtHOYavYj3ulryDxEmcYqYE21SlHKdAK0YGRyWhLwtZLXwwInFAqN1X7UqOKiluGLcoPvZtERhDLrFgenKLdPzQYjCIxmKTtFnUoXmOQFs35TeNiBTHQL4h3rkCzDvJibsF0GZi0n6K6CeukziBORtxWwx9JN4Q/s72-w640-c-h370/uber%20vs%20taxi%20ushuaia.jpeg
