Reclaman al Concejo tratar la regulación del transporte por plataformas digitales en Ushuaia

La problemática del transporte en Ushuaia vuelve a quedar en el centro del debate. El concejal Vladimir Espeche presentó una nota solicitando al presidente de la Comisión N°4 del Concejo Deliberante que convoque de manera urgente a una reunión para tratar los proyectos de ordenanza vinculados a la regulación del servicio de transporte privado mediante plataformas digitales, como Uber y aplicaciones similares.

En su pedido, Espeche fue contundente: recordó que la falta de acción del ha profundizado la crisis, afectando tanto a vecinos y vecinas como a quienes trabajan detrás del volante.





“No podemos seguir sin planificación ni gestión en un tema tan sensible como el transporte. Debemos dar certezas a los trabajadores y trabajadoras del sector, así como también a los usuarios que dependen a diario de estos servicios”, expresó el edil.





La iniciativa busca dar respuestas concretas en un escenario de creciente tensión: taxis, remises y choferes de aplicaciones digitales conviven hoy en un marco de informalidad, con escasos controles y sin una normativa que garantice condiciones claras de competencia.



