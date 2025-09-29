Pulseada financiera en Tierra del Fuego: Puertos se declara insolvente para girar fondos a la OSEF

La Dirección Provincial de Puertos (DPP) confirmó que no podrá cumplir con la obligación de girar fondos extraordinarios a la Obra Social de...

La Dirección Provincial de Puertos informó que ya no dispone del remanente 2024 que la Ley 1596 obliga a transferir a la obra social estatal. La OSEF prepara un reclamo formal y se abre un nuevo frente de conflicto financiero en la provincia.
La Dirección Provincial de Puertos (DPP) confirmó que no podrá cumplir con la obligación de girar fondos extraordinarios a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), tal como lo establece la Ley Provincial N.° 1596.

El presidente del organismo, Roberto Marcial Murcia, envió una nota formal el 25 de agosto de 2025 en la que detalló que el remanente financiero del Ejercicio 2024 ya fue ejecutado en su totalidad. Según el informe contable, antes de la promulgación de la norma, la DPP destinó $5.490 millones a obras portuarias y erogaciones operativas, entre ellas la reparación del sitio 3, la carpeta de rodamiento del muelle comercial, la ampliación del sector de catamaranes y la terminal de pasajeros.

Posteriormente, se sumó un refuerzo presupuestario de $4.000 millones para cumplir con el Convenio de Colaboración N.° 26.714, que implicó asistencia directa al Ministerio de Economía. En total, se comprometieron $9.490 millones, todos con origen en el superávit 2024.

En paralelo, la DPP destacó aportes a la infraestructura sanitaria provincial, como los $200 millones destinados al Centro de Rehabilitación de Ushuaia y los $4.000 millones para la ampliación de los hospitales regionales de Ushuaia y Río Grande.

Murcia advirtió que obligar al organismo a girar esos fondos implicaría dejar sin respaldo los pagos ya comprometidos para el resto de 2025.

Por su parte, la presidenta de la OSEF, Mariana Hruby, tomó conocimiento de la notificación el 26 de septiembre, pero en lugar de acatar la justificación de la DPP, dispuso que el expediente sea derivado a la Contaduría General para avanzar con el reclamo formal. De esta manera, la pulseada entre ambos organismos recién comienza y podría escalar en el terreno político y judicial.

  1. Anónimoseptiembre 29, 2025

    Entre ladrones se tapan

  2. Anónimoseptiembre 29, 2025

    ME ENCANTA CUANDO LA INSOLVENCIA DE UNO LA TIENE QUE TAPAR OTRO... ES LO MISMO CUANDO NACION TIENE QUE HACER ZAFAR A LA PROVINCIA, LA PROVINCIA AL MUNICIPIO Y EL MUNICIPIO A TODO LO QUE NO FUNCIONA PARA ARRIBA... DE TE RROR

    1. Anónimoseptiembre 29, 2025

      Siempre ha sido así en la historia de varias Provincias en el país jajajaja TdF no escapa a esa realidad, lastima que los que pagamos la joda son los trabajadores con los impuestos mal encausados y ya esto es una costumbre de la historia política y social naturalizada

  3. Anónimoseptiembre 29, 2025

    y si se la afanan toda. mas vale que pagues.

  4. Anónimoseptiembre 29, 2025

    Y la que se estan robando con las obras no la ven.....hay que alludar a la obra social

  5. Anónimoseptiembre 29, 2025

    jajajaja, casi los intervienen eh!!

