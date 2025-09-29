Pulseada financiera en Tierra del Fuego: Puertos se declara insolvente para girar fondos a la OSEF

La Dirección Provincial de Puertos (DPP) confirmó que no podrá cumplir con la obligación de girar fondos extraordinarios a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), tal como lo establece la Ley Provincial N.° 1596.

El presidente del organismo, Roberto Marcial Murcia, envió una nota formal el 25 de agosto de 2025 en la que detalló que el remanente financiero del Ejercicio 2024 ya fue ejecutado en su totalidad. Según el informe contable, antes de la promulgación de la norma, la DPP destinó $5.490 millones a obras portuarias y erogaciones operativas, entre ellas la reparación del sitio 3, la carpeta de rodamiento del muelle comercial, la ampliación del sector de catamaranes y la terminal de pasajeros.





Posteriormente, se sumó un refuerzo presupuestario de $4.000 millones para cumplir con el Convenio de Colaboración N.° 26.714, que implicó asistencia directa al Ministerio de Economía. En total, se comprometieron $9.490 millones, todos con origen en el superávit 2024.





En paralelo, la DPP destacó aportes a la infraestructura sanitaria provincial, como los $200 millones destinados al Centro de Rehabilitación de Ushuaia y los $4.000 millones para la ampliación de los hospitales regionales de Ushuaia y Río Grande.





Murcia advirtió que obligar al organismo a girar esos fondos implicaría dejar sin respaldo los pagos ya comprometidos para el resto de 2025.





Por su parte, la presidenta de la OSEF, Mariana Hruby, tomó conocimiento de la notificación el 26 de septiembre, pero en lugar de acatar la justificación de la DPP, dispuso que el expediente sea derivado a la Contaduría General para avanzar con el reclamo formal. De esta manera, la pulseada entre ambos organismos recién comienza y podría escalar en el terreno político y judicial.