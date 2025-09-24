Principio de incendio en la Escuela Kayú Chenen

Un principio de incendio se registró este martes en la Escuela Provincial Especial N°1 "Kayú Chénen" de Ushuaia, lo que obligó a la evacuación preventiva del personal presente. Afortunadamente, no se reportaron personas damnificadas.

De acuerdo con el Equipo de Gestión de la institución, el hecho se originó por un desperfecto en el sistema de calefacción, que ocasionó humo en parte del edificio. Ante esta situación, se decidió suspender las actividades del miércoles 24 de septiembre en los turnos mañana, tarde y vespertino, priorizando la seguridad de estudiantes y trabajadores.





Cabe destacar que la escuela arrastra reclamos históricos por mejoras edilicias y de infraestructura. En abril pasado, el Ministerio de Obras Públicas convocó a una licitación para la obra de “refacciones y refuncionalización” del edificio, la cual contemplaba mejoras en accesibilidad, rampas, adecuación para vehículos de emergencias, reubicación de aulas y refacción de sanitarios, cocina y sala de hidromasaje.





La comunidad educativa volvió a expresar su preocupación por la falta de soluciones definitivas a problemas que ponen en riesgo el normal desarrollo de la jornada escolar.