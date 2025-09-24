Principio de incendio en la Escuela Kayú Chenen

0 0 24 septiembre 2025 2025-09-24T11:17:00-03:00 Editar esta nota

La Escuela Kayú Chénen de Ushuaia suspendió clases tras un principio de incendio por fallas en calefacción. Reclamos por mejoras edilicias.

Un desperfecto en el sistema de calefacción provocó un principio de incendio en la Escuela Especial Kayú Chénen. Evacuaron al personal y suspendieron las clases.

Un principio de incendio se registró este martes en la Escuela Provincial Especial N°1 "Kayú Chénen" de Ushuaia, lo que obligó a la evacuación preventiva del personal presente. Afortunadamente, no se reportaron personas damnificadas.

De acuerdo con el Equipo de Gestión de la institución, el hecho se originó por un desperfecto en el sistema de calefacción, que ocasionó humo en parte del edificio. Ante esta situación, se decidió suspender las actividades del miércoles 24 de septiembre en los turnos mañana, tarde y vespertino, priorizando la seguridad de estudiantes y trabajadores.

Cabe destacar que la escuela arrastra reclamos históricos por mejoras edilicias y de infraestructura. En abril pasado, el Ministerio de Obras Públicas convocó a una licitación para la obra de “refacciones y refuncionalización” del edificio, la cual contemplaba mejoras en accesibilidad, rampas, adecuación para vehículos de emergencias, reubicación de aulas y refacción de sanitarios, cocina y sala de hidromasaje.

La comunidad educativa volvió a expresar su preocupación por la falta de soluciones definitivas a problemas que ponen en riesgo el normal desarrollo de la jornada escolar.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,267,Espectaculos,83,Interes,2366,Interes General,3189,Internacionales,151,Locales,3665,Noticias Nacionales,1399,Policiale,5,Policiales,11380,Sociedad,4978,Tecno,76,Tendencias,129,Titulares,14479,Ultimas Noticias,12868,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Principio de incendio en la Escuela Kayú Chenen
Principio de incendio en la Escuela Kayú Chenen
La Escuela Kayú Chénen de Ushuaia suspendió clases tras un principio de incendio por fallas en calefacción. Reclamos por mejoras edilicias.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqm643eBDqJKIaC7y2EJr7l5oUC3n2A0cLdHX0h-yxeAcnTnUcH-6LQH8bM2BLF-zYuzUo-CmZJAfY9548MLEu7JN6AOh0rk1JByePAzeA2vjbdOn14trAZ4qTEOSbWZrcXtAlFuw5fVFOn0m91Mbm6d7YdSY34jGpGpCSiIo03w39NwgiRwET/w640-h384/La-Escuela-Especial-Kayu-Chenen-sin-clases-por-principio-de-incendio.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjqm643eBDqJKIaC7y2EJr7l5oUC3n2A0cLdHX0h-yxeAcnTnUcH-6LQH8bM2BLF-zYuzUo-CmZJAfY9548MLEu7JN6AOh0rk1JByePAzeA2vjbdOn14trAZ4qTEOSbWZrcXtAlFuw5fVFOn0m91Mbm6d7YdSY34jGpGpCSiIo03w39NwgiRwET/s72-w640-c-h384/La-Escuela-Especial-Kayu-Chenen-sin-clases-por-principio-de-incendio.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/principio-de-incendio-en-la-escuela.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/principio-de-incendio-en-la-escuela.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos