Presos de Ushuaia vuelven a mostrar su vida en redes desde la cárcel

Una vez más, la polémica rodea al Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego luego de que internos del anexo en Ushuaia volvieran a difundir imágenes desde el interior de la cárcel.

El detenido Thiago Rolando, alojado en el pabellón 2, reapareció en sus redes sociales publicando fotos y comentarios que muestran cómo viven dentro del penal, evidenciando nuevamente la tenencia de celulares dentro de las instalaciones, algo prohibido por reglamento.





Las publicaciones, que rápidamente circularon en distintos grupos, incluyen burlas hacia el personal penitenciario y mensajes que dejan en evidencia las falencias en los controles de seguridad.





No es la primera vez que Rolando protagoniza este tipo de situaciones: ya en ocasiones anteriores se habían viralizado historias y fotografías desde su celda, lo que había generado fuertes críticas hacia las autoridades penitenciarias por la falta de medidas eficaces para evitar el ingreso y uso de teléfonos móviles.





Vecinos y familiares de víctimas expresaron su indignación en redes sociales, señalando que este tipo de episodios muestra un descontrol dentro del establecimiento y una burla hacia la sociedad.





Hasta el momento, el Servicio Penitenciario no emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido ni aclaró si se abrirá una investigación interna para determinar responsabilidades.