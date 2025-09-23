Presos de Ushuaia vuelven a mostrar su vida en redes desde la cárcel

0 0 23 septiembre 2025 2025-09-23T05:36:00-03:00 Editar esta nota

Presos de Ushuaia vuelven a subir fotos desde la cárcel. Thiago Rolando se burla del servicio penitenciario tras recuperar un celular.

Thiago Rolando, detenido en el anexo del pabellón 2, reapareció en redes sociales con fotos y burlas hacia el Servicio Penitenciario tras recuperar un celular.
Una vez más, la polémica rodea al Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego luego de que internos del anexo en Ushuaia volvieran a difundir imágenes desde el interior de la cárcel.

El detenido Thiago Rolando, alojado en el pabellón 2, reapareció en sus redes sociales publicando fotos y comentarios que muestran cómo viven dentro del penal, evidenciando nuevamente la tenencia de celulares dentro de las instalaciones, algo prohibido por reglamento.

Las publicaciones, que rápidamente circularon en distintos grupos, incluyen burlas hacia el personal penitenciario y mensajes que dejan en evidencia las falencias en los controles de seguridad.

No es la primera vez que Rolando protagoniza este tipo de situaciones: ya en ocasiones anteriores se habían viralizado historias y fotografías desde su celda, lo que había generado fuertes críticas hacia las autoridades penitenciarias por la falta de medidas eficaces para evitar el ingreso y uso de teléfonos móviles.

Vecinos y familiares de víctimas expresaron su indignación en redes sociales, señalando que este tipo de episodios muestra un descontrol dentro del establecimiento y una burla hacia la sociedad.

Hasta el momento, el Servicio Penitenciario no emitió un comunicado oficial sobre lo sucedido ni aclaró si se abrirá una investigación interna para determinar responsabilidades.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,267,Espectaculos,83,Interes,2365,Interes General,3188,Internacionales,151,Locales,3656,Noticias Nacionales,1399,Policiale,4,Policiales,11377,Sociedad,4976,Tecno,76,Tendencias,129,Titulares,14470,Ultimas Noticias,12859,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Presos de Ushuaia vuelven a mostrar su vida en redes desde la cárcel
Presos de Ushuaia vuelven a mostrar su vida en redes desde la cárcel
Presos de Ushuaia vuelven a subir fotos desde la cárcel. Thiago Rolando se burla del servicio penitenciario tras recuperar un celular.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJahqYs7UV6IkD6zUjx8QlhFmhlxiI-Sv49tMl3NZ-qmT33LlBXCx-hQmvmgC-N6gB7BYo8NUMvq9dYo0R9BGJmqs551wLnP_QTBiZYgczZBwNjRukXZxoBbe86WX8ZVqB2aNdM-e3lm1PFgpweKWwMRMTuFFxR9ZvTNLo3bFdSTfjMnEYYFKK/w640-h384/presos%20subiendo%20historias%20desde%20la%20carcel.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJahqYs7UV6IkD6zUjx8QlhFmhlxiI-Sv49tMl3NZ-qmT33LlBXCx-hQmvmgC-N6gB7BYo8NUMvq9dYo0R9BGJmqs551wLnP_QTBiZYgczZBwNjRukXZxoBbe86WX8ZVqB2aNdM-e3lm1PFgpweKWwMRMTuFFxR9ZvTNLo3bFdSTfjMnEYYFKK/s72-w640-c-h384/presos%20subiendo%20historias%20desde%20la%20carcel.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/presos-de-ushuaia-vuelven-mostrar-su.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/presos-de-ushuaia-vuelven-mostrar-su.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos